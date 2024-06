Perché è tempo di isolare l'Iran

La morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi, avvenuta di recente in seguito a un incidente in elicottero nel nord dell'Iran, ha provocato scosse in tutto il Medio Oriente e nel mondo. Sebbene sia improbabile che la sua improvvisa scomparsa porti a un cambiamento immediato all'interno dell'Iran, essa offre all'Europa l'opportunità di reimpostare il proprio approccio alla Repubblica islamica e, così facendo, di perseguire un futuro migliore per il Medio Oriente. In un momento come questo, dobbiamo essere onesti e schietti. Il regime iraniano non è un membro responsabile della comunità globale; è il principale sponsor del terrore e un paria in tutto il mondo. La nostra compassione dovrebbe essere riservata solo al popolo iraniano che soffre da tempo.

Raisi è stato l'emblema della brutalità del regime. Si è guadagnato il soprannome di «Macellaio di Teheran» dopo essere stato il capo boia durante l'uccisione di massa di decine di migliaia di iraniani innocenti nel 1988. Come presidente, è stato poco più che il principale lacchè degli ayatollah, opprimendo il popolo iraniano mentre il regime continuava a saccheggiare e depredare il Paese - un fatto di cui il mondo è stato recentemente testimone con le brutali repressioni del regime in risposta alle diffuse proteste nel 2022 e nel 2023. La memoria di Raisi, se mai verrà conservata, dovrebbe essere consegnata ai capitoli più oscuri della storia umana. Il mondo è un posto migliore senza di lui.

Purtroppo, all'indomani della sua morte, il regime canaglia che Raisi rappresentava ha continuato ad ottenere il rispetto di molti membri dell'Unione europea, che continuano a considerare Teheran un membro a buon diritto della comunità internazionale, meritevole del nostro rispetto. L'Europa e il mondo dovrebbero onorare le innumerevoli vittime del regime dopo la morte di Raisi: madri, figlie, padri e figli che credevano in un futuro migliore per il loro Paese e che sono stati uccisi in modi terribili da Raisi e dai suoi sgherri. Dovremmo ricordare giovani donne come Mahsa Amini, uccisa dalla polizia morale iraniana per essersi rifiutata di indossare l'hijab secondo gli standard del regime. Dovremmo conservare il nostro rispetto e la nostra compassione per la sua famiglia e per le molte altre che continuano a perdere i loro cari a causa dell'oppressione medievale e brutale del regime.

Mentre si verifica un inevitabile rimpasto interno al regime iraniano in risposta alla partenza di Raisi, è essenziale che sia l'Europa sia l'America ricalibrino il nostro approccio all'Iran per garantire un futuro più luminoso sia per il popolo iraniano sia per l'intera regione.

In primo luogo, dobbiamo smettere di coccolare il regime e offrirgli una legittimità che non ha fatto nulla per guadagnarsi. Occorre intraprendere un'azione rapida e congiunta per eliminare la presenza degli Houthi nel Mar Rosso e rendere la rotta di navigazione globale nuovamente sicura e accessibile alle navi commerciali. Occorre dare pieno sostegno a Israele, che entra nella fase finale della sua campagna per distruggere Hamas. Non dovremmo perdere tempo a riconoscere uno «Stato di Palestina», che non esiste e che premia solo il terrorismo finanziato dall'Iran. L'adozione di questi provvedimenti invierebbe un chiaro messaggio al regime e a chiunque l'ayatollah Khamenei unga come suo successore: il precedente status quo - con l'Europa e l'America che cercano costantemente di smorzare le tensioni e stringere accordi - appartiene al passato.

Inoltre, dovremmo fare di più, insieme, per sostenere il movimento di opposizione organizzato in Iran. È il popolo iraniano, non il regime, a desiderare veramente un futuro pacifico e prospero per la propria nazione. L'opposizione interna è la ragione per cui sono possibili proteste massicce e su scala nazionale, come quelle che abbiamo visto in Iran negli ultimi anni. Finché questi gruppi organizzati continueranno a portare avanti la visione di un Iran libero, dovremmo fare del nostro meglio per aiutarli, opponendoci al brutale regime che intende distruggerli e rubare le loro ricchezze.

L'Iran è il principale sponsor statale del terrore a livello globale, sta diventando sempre più potente grazie all'approfondimento dei legami con malfattori come Russia e Cina ed è il principale ostacolo al raggiungimento della pace in Medio Oriente.

È ormai tempo che l'Europa riconosca questi fatti fondamentali e si adoperi per portare pace e prosperità in Medio Oriente, non per dare copertura a un regime brutale che infligge dolore e sofferenza al suo popolo e al mondo intero.