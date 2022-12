"La bandiera a Baghdad è irlandese". Ma la fake social viene subito smentita

É infuriata in queste ore un'accesa polemica sui social per quanto concerne la bandiera esposta nella sede diplomatica a Baghdad dove si è recato in visita il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Polemica sulla bandiera

Come consuetudine, nel corso dell'incontro ufficiale tra il premier italiano e quello iracheno, sono state sistemate le bandiere di entrambi i Paesi. Poco dopo la diffusione delle immagini, è partito il tam-tam sui social, lanciato da alcuni giornalisti iracheni: la bandiera esposta dietro Giorgia Meloni non sarebbe stata quella italiana, bensì quella irlandese. Non il rosso presente nel tricolore italiano, ma l'arancione.

Questo, almeno, quanto notato e fatto presente dal giornalista Ali Al-Mikdam. " Il PM iracheno riceve il PM italiano con bandiere irlandesi, non italiane!!! Questi dettagli dovrebbero essere organizzati con cura! ", è quanto si legge nel suo messaggio lasciato su Twitter.

In tanti hanno seguito Ali Al-Mikdam, parlando di gaffe del governo iracheno. Per molti si è trattato di errore imperdonabile, avvenuto durante un incontro ufficiale fra il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e il primo ministro di Baghdad Mohamed Shia Al-Sudani.

It is no one’s flag. The poor Italy PM found herself in front of no one’s flag. These are Italy and Ireland flags per Wikipedia if they are not mistaken too :). pic.twitter.com/qvqX2bVyJu — Murad Ismael (@murad_ismael) December 23, 2022

La smentita dell'ambasciata

Non si è fatta attendere la replica dell'ambasciata italiana in Iraq, che ha categoricamente smentito la notizia diffusa sui social. Nessun errore, al massimo un effetto ottico che non ha permesso di apprezzare bene i colori. La bandiera esposta durante l'incontro fra i due leader era il tricolore italiano.

" Smentiamo ufficialmente la notizia di un supposto errore riguardante l’imbandieramento dell’incontro odierno del PdC Giorgia Meloni con l’omologo iracheno Mohamed Al Sudani a Baghdad, frutto di un mero effetto ottico. Le bandiere utilizzate erano della Repubblica Italiana ", dichiara l'ambasciata in un post ufficiale.

A riprova di ciò, e per sfatare ogni dubbio, la sede diplomatica italiana in Iraq ha mostrato altre foto in cui si nota chiaramente che il colore presente nella bandiera è il rosso.