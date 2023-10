Polonia, il voto ribalta i sondaggi: la maggioranza alla coalizione pro-Ue

Urne chiuse in Polonia. Si registra l'affluenza più alta dal 1989, attorno al 78%, al voto per il rinnovo della Sejm, la Camera bassa composta da 460 deputati, e il Senat, in cui siedono 100 senatori. Secondo i primi exit pool, la coalizione filo-Ue avrebbe vinto le elezioni. Ko, Terza Via e Nuova sinistra avrebbero ottenuto 248 seggi in parlamento, contro i 212 del Pis e della Confederazione.

Il leader dei moderati Donald Tusk rivendica la vittoria davanti ai suoi sostenitori. " È la fine di tempi oscuri, è la fine del dominio del PiS, ce l'abbiamo fatta " scandisce di fronte agli elettori festanti. " Ha vinto la democrazia, ha vinto la libertà, ha vinto la nostra amata Polonia. Questo giorno sarà ricordato nella storia come un giorno luminoso, la rinascita della Polonia ". Il capo del Ko afferma anche che costituirà un governo "nuovo, buono e democratico" con i suoi partner. Piattaforma civica è secondo con il 31,6% dei voti. Terza via ottiene il 13% e Nuova Sinistra l'8,6%. Una coalizione tra questi tre partiti potrebbe formare un esecutivo.

Jarosław Kaczynski, presidente del PiS, rivendica il grande successo del suo partito alle elezioni, dove avrebbe ottenuto il 36,8% dei voti secondo gli exit poll, ma ammette che " non sappiamo " cosa succederà per quanto riguarda la formazione del governo. " Abbiamo davanti a noi giorni di lotta e di tensioni ", afferma parlando ai sostenitori del suo partito Diritto e giustizia. " Sia che siamo al potere sia che siamo all'opposizione, continueremo a realizzare il nostro progetto e non permetteremo che la Polonia venga tradita ".

Il Ppe (Partito polare europeo) commenta su X il risultato delle elezioni, affermando che " la maggioranza dei polacchi ha votato per il cambiamento. Vogliono una Polonia forte, stabile e orientata al futuro nel cuore dell'Ue. I polacchi hanno scelto lo stato di diritto, tribunali e media liberi, un esercito apolitico e la democrazia. Hanno scelto l'Europ a".

I sondaggi favorivano il partito di governo Pis (Diritto e giustizia), con il 37%, in calo rispetto al 43% del 2019 . La formazione di destra liberale Ko si attestava al 30%.

A spoglio completato, è improbabile che uno dei due sfidanti abbia una maggioranza sufficiente a governare da solo. Saranno determinanti i partiti minori, che le proiezioni collocavano tra il 9% e l'11%. La sfida è tra il sovranismo dell'attuale primo ministro Mateusz Morawiecki, pro Nato ma euro-scettico, e le posizioni moderate dell'ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk.