Candidati, programmi e sondaggi: cosa può succedere alle elezioni in Polonia

La Polonia è chiamata al voto, per decidere il suo cammino nell’Unione europea nei prossimi quattro anni. I due contendenti sono la destra nazionalista e conservatrice del Pis (Diritto e giustizia), attualmente al governo con il primo ministro Mateusz Morawiecki, e la destra liberare ed europeista del Po (Piattaforma civica) guidata da Donald Tusk, leader di Varsavia dal 2007 e il 2014 ed ex presidente del Consiglio europeo.

I sondaggi premiano il partito di governo, che si assesta al 37%, mentre il rivale moderato si ferma al 30%. A fare da ago della bilancia potrebbero essere le formazioni più piccole, tutte indicate tra il 9% e l’11% dei voti: Terza Via, nato dall’alleanza tra Polonia 2050 e il Partito del popolo polacco; Nuova sinistra, un raggruppamento di sei partiti; Confederazione, un’alleanza di estremisti di destra contrari agli omosessuali, agli ebrei, alle tasse e all’Unione europea. Sono da considerare anche gli indecisi, il cui numero in questa tornata elettorale è particolarmente elevato, soprattutto nelle campagne che costituiscono la base del Pis.

Gli aventi diritto di voto nel territorio nazionale sono 29 milioni, più altri 500mila registrati all’estero. Ci si aspetta un’alta affluenza, attorno al 70%. Gli elettori possono esprimere le loro preferenze dalle 7 alle 21, per rinnovare la Sejm, la Camera bassa del parlamento polacco che conta 460 deputati, e il Senat, composto da 100 senatori.

I risultati di queste elezioni sono particolarmente importanti per il contesto internazionale che l’Unione europea si trova ad affrontare. Il governo di Morawiecki, pro Nato ma euro-scettico, è ai ferri corti con le istituzioni comunitarie per via delle riforme del sistema giudiziario. Il livello dello scontro tra la Polonia e Bruxelles è calato con lo scoppio della guerra in Ucraina, ma la recente decisione di Varsavia di imporre divieti alla vendita sul proprio territorio di prodotti del Paese invaso lo ha nuovamente acuito. A questo, si aggiunge la decisione di non inviare più armi a Kiev, una frattura nel fronte europeo pro-ucraino, e l’asse con Viktor Orban, una delle maggiori spine nel fianco dell’establishment bruxellese.

Una riconferma del Pis al governo potrebbe inasprire ulteriormente le divisioni tra Varsavia e l’Europa, in un momento critico in cui i 27 si trovano a dover gestire due guerre, la crisi migratoria e l’aumento dell’inflazione. Un esecutivo guidato da Donald Tusk, invece, ricucirebbe i rapporti tra il Paese dell’Est e Bruxelles, visto che il candidato moderato è più in linea con l’Unione.