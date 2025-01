Primadonna

Ascolta ora 00:00 00:00

James Woods, leggenda di Hollywood, ha detto che Melania Trump è la first lady più bella che l’America abbia mai avuto. Non siamo d’accordo. È la first lady più bella nella storia del mondo (considerando Grace Kelly una Principessa). E se avessimo avuto dubbi, li avremmo abbandonati ieri quando abbiamo visto la foto ufficiale di Melanija Knavs, coniugata Trump, ultima arrivata dalla Slovenia e prima donna degli Stati Uniti d’America.



Tailleur pantalone, sullo sfondo l’obelisco fallico del National Mall di Washington, punta delle dita appoggiate sul tavolo di cristallo alla Claire Underwood e sguardo da gatta orientale. Insomma, una valchiria della Femminilità. Che ovviamente non piace alle femministe, le quali la criticano per come si veste, loro che vanno al Parlamento europeo in sandaloni con la zeppa. Ma se è per questo, l’altra sera Luciana Littizzetto, donna dietro la cui comicità si nasconde la cattiveria, ha detto che Melania sembra «fioca come una abat-jour nei locali di scambisti». Sì: ha detto «fioca», con la «o».



First lady, secondo mandato e terza moglie di Trump, Melania ha classe, eleganza, mistero, determinazione. E soprattutto pazienza.

Che è la dote che le servirà – se solo fosse nata in uno stato qualsiasi dell’America e non in Novo Mesto, Slovenia, due ore di auto da Trieste – per riuscire in quello che altre first lady più accreditate, da Hillary Clinton a Michelle Obama, hanno fallito. Essere la prima donna presidente degli Stati Uniti. Ma per i democratici americani, e la sinistra italiana, capiamo che sarebbe troppo.