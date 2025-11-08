Pro Pal sabotano orchestra d’Israele

Quattro persone sono state poste in stato di fermo dopo gli incidenti di giovedì sera alla Philharmonie di Parigi durante un concerto dell’Orchestra Filarmonica di Israele. Lo ha riferito la procura di Parigi.

Secondo quanto riferito dalla Philharmonie, «in tre occasioni, alcuni spettatori in possesso di un biglietto hanno tentato in vari modi di interrompere il concerto, due volte anche con l’uso di fumogeni (nella foto, ndr). Alcune persone presenti hanno reagito e si sono verificati scontri» «La Cité de la Musique - Philharmonie de Paris deplora e condanna fermamente i gravi incidenti verificatisi nella Grande salle Pierre Boulez durante il concerto tenuto dall’Orchestra Filarmonica di Israele diretta da Lahav Shani con il pianista Sir András Schiff», ha dichiarato ieri mattina l’istituzione in un comunicato annunciando di aver sporto denuncia.

Il ministro dell’Interno, Laurent Nuñez, ha «condannato fermamente» l’episodio in un messaggio su X.

«Nulla può giustificarlo», ha aggiunto, precisando che gli agenti di polizia «hanno permesso il rapido arresto di diversi autori di gravi disordini all’interno della sala e di contenere i manifestanti all’esterno». «La violenza non ha posto in una sala concerti», ha detto la ministra francese della Cultura, Rachida Dati.