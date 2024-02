Il programma di Bannon: “Il nemico è la Cina. Zero soldi all’Ucraina, sono depravati”

Da Javier Milei a Nigel Farage, passando per Santiago Abascal: il mondo conservatore nel Maryland per la convention della Conservative Political Action Conference, conosciuta anche con l’acronimo Cpac. Ospite d’onore Donald Trump, che chiuderà il raduno internazionale nella giornata di sabato. Ma il dibattito è scoppiato fin da subito grazie a Steve Bannon, ex stratega del tycoon che ai microfoni di Repubblica ha anticipato cosa dobbiamo aspettarci in caso di ritorno dell’imprenditore alla Casa Bianca, un programma che potrebbe sconvolgere le dinamiche globali.

Protagonista della campagna elettorale del 2016 e dei primi anni dell’amministrazione Trump, Bannon è tornato sulla scena politica dopo un periodo piuttosto complicato e ha subito chiarito la linea muscolare: “Dobbiamo combattere per salvare la repubblica. Biden ha rubato le elezioni e il suo regime vuole corrompere e distruggere il Paese. Bisogna cacciare dalla Casa Bianca l’usurpatore, che ha consentito l’invasione di dieci milioni di immigrati e ci porta verso la Terza guerra mondiale” . A proposito delle incriminazioni contro Trump, Bannon ha parlato di “complotto”: “Rischia la vita a correre per la Casa Bianca, mentre poteva andarsi a godere Mar-a-Lago. Invece si è ricandidato per salvarci, bloccando l’invasione degli immigrati, tagliando il bilancio, e mettendo fine alle follie geopolitiche” .