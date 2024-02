"Provocano danni alla salute mentale". New York contro i social Network

Meta, Google, ByteDance e Snap avrebbero intenzionalmente creato le suddette piattaforme par far sì che attirassero fortemente l’attenzione dei più giovani a tal punto da creare forti dipendenze patologiche. E' l’accusa mossa dal sindaco di New York Eric Adams. Un tentativo fu fatto anche in passato, nel 2022 da parte della California ma tutto si concluse con un nulla di fatto. " Negli ultimi dieci anni abbiamo visto quanto il mondo online possa esporre i nostri figli a un flusso continuo di contenuti dannosi e alimentare la crisi nazionale della salute mentale dei giovani ", ha dichiarato il sindaco della grande mela – “molti purtroppo sono schiacciati da angoscia, depressione, cyberbullismo, mancanza di speranza e pensieri suicidi”.

In passato sono state fatte inchieste proprio sulla sicurezza dei giovani, in particolare dei minorenni sui social. Tempo fa, il procuratore del New Mexico ha aperto un’indagine in merito, e secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Guardian, circa 100mila bambini al giorno sono oggetti di molestie sessuali. Inoltre, un ex ingegnere di Meta, Arturo Bèjar, sostiene che la piattaforma social non abbia fatto abbastanza per proteggere i minori da contenuti inopportuni, pur avendone le possibilità di farlo. Secondo una ricerca condotta dallo stesso Bèjar, circa l'8,4% degli adolescenti di età compresa tra 13 e 15 anni avrebbe visto atti di autolesionismo su Instagram.