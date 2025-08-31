Putin in Cina, media: "Erdogan potrebbe offrirgli mediazione". Incontro Xi-Modi: "Manteniamo la pace"

Xi Jinping: "Il summit rafforzerà la convergenza dei Paesi del Sud Globale"
Il presidente cinese Xi Jinping, in un brindisi di apertura al summit dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), ha auspicato che l'incontro serva a rafforzare la "convergenza dei paesi del Sud Globale" in un momento in cui aumentano "i fattori di instabilità, incertezza e imprevedibilità", invitando i leader intervenuti a "remare contro la corrente".
Xi Jinping e la moglie accolgono i leader stranieri della Sco
Il presidente cinese Xi Jinping e la first lady Peng Liyuan "hanno calorosamente accolto i leader stranieri e le loro consorti, stringendo loro la mano, scambiandosi saluti e posando per le foto", in occasione del banchetto organizzato presso il Meijiang convention and exhibition center di Tianjin, città alle porte di Pechino. E' quanto riferiscono i media statali cinesi, in merito all'evento di gala serale che apre in via ufficiale il 25/mo vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), il più grande del suo genere da quando il gruppo è stato fondato nel 2001, vista la partecipazione di capi di Stato e di governo da oltre 20 Paesi (su tutti il presidente russo Vladimir Putin e il premier indiano Narendra Modi) dei rappresentanti di una decina di istituzioni internazionali, a partire dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. Domani ci saranno i lavori della riunione plenaria e ulteriori incontri bilaterali tra i leader. La Sco comprende Cina, India, Russia, Pakistan, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Bielorussia. Altri 16 Paesi, invece, sono affiliati come osservatori o come "partner di dialogo"
Media: Erdogan potrebbe offrire a Putin una mediazione sull'Ucraina
Incontrando il presidente russo Vladimir Putin in Cina, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan potrebbe offrirgli la mediazione della Turchia sull'Ucraina. È quanto riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, citando una fonte diplomatica turca.
Modi: "Con Xi avuto un incontro proficuo"
Il premier indiano Narendra Modi ha riferito di aver oggi "un incontro proficuo" con il presidente cinese Xi Jinping, a margine del vertice Sco di Tianjin. "Abbiamo esaminato lo slancio positivo nelle relazioni tra India e Cina dopo il nostro ultimo incontro a Kazan", ha scritto Modi su X, in un post corredato da foto, riferendosi al summit dei Brics tenuto in Russia nel 2024. "Abbiamo concordato sull'importanza di mantenere la pace e la tranquillità nelle zone di confine e ribadito il nostro impegno per una cooperazione basata sul rispetto reciproco, sull'interesse reciproco e sulla reciproca sensibilità", ha concluso Modi.
Incontro Xi-Erdogan, focus su Ucraina, Gaza e Siria
Il presidente cinese, Xi Jinping, ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a margine del 25esimo summit dell'Organizzazione di cooperazione di Shanghai (Sco) a Tianjin. L'agenzia di stampa turca Anadolu riferisce che "nell'incontro i due hanno discusso della guerra fra Ucraina e Russia, della situazione a Gaza e di misure congiunte per lo sviluppo della Siria". I presidenti di Turchia e Cina, inoltre, hanno concordato che gli attuali meccanismi di consultazione e cooperazione fra i due Paesi saranno attuati a intervalli regolari.
Putin a Tianjin per summit sulla cooperazione di Shanghai
Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Tianjin in vista dell'apertura del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Il 3 settembre parteciperà, insieme al presidente cinese Xi Jinping e al leader nordcoreano Kim Jong-un, alla grande parata militare di Pechino su Piazza Tienanmen per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale.