Putin in Cina, media: "Erdogan potrebbe offrirgli mediazione". Incontro Xi-Modi: "Manteniamo la pace"

Il presidente cinese Xi Jinping e la first lady Peng Liyuan "hanno calorosamente accolto i leader stranieri e le loro consorti, stringendo loro la mano, scambiandosi saluti e posando per le foto", in occasione del banchetto organizzato presso il Meijiang convention and exhibition center di Tianjin, città alle porte di Pechino. E' quanto riferiscono i media statali cinesi, in merito all'evento di gala serale che apre in via ufficiale il 25/mo vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), il più grande del suo genere da quando il gruppo è stato fondato nel 2001, vista la partecipazione di capi di Stato e di governo da oltre 20 Paesi (su tutti il presidente russo Vladimir Putin e il premier indiano Narendra Modi) dei rappresentanti di una decina di istituzioni internazionali, a partire dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. Domani ci saranno i lavori della riunione plenaria e ulteriori incontri bilaterali tra i leader. La Sco comprende Cina, India, Russia, Pakistan, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Bielorussia. Altri 16 Paesi, invece, sono affiliati come osservatori o come "partner di dialogo"