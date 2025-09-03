Bilaterale Putin-Kim dopo la parata della vittoria a Pechino. Trump: "Cospirate contro gli Usa"

Putin a Kim: "Uniti contro il moderno nazismo"
La Russia e la Corea del Nord "lottano insieme contro il nazismo moderno". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel bilaterale di Pechino con il leader Kim Jong-un, ringraziandolo per le armi inviate da Pyongyang a sostegno della guerra di Mosca all'Ucraina.
Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un si sono incontrati per colloqui bilaterali a Pechino. I due leader si sono incontrati formalmente presso la residenza ufficiale Diaoyutai dopo aver partecipato all'importante parata militare a Pechino in occasione dell'80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Putin e Kim si sono recati dal ricevimento ufficiale ai negoziati con la stessa auto, ha riferito il Cremlino in un post sui social.
Trump a Xi: "Salutami Putin e Kim mentre cospirate contro gli Usa"
"Auguro al presidente Xi e al meraviglioso popolo cinese una splendida e duratura giornata di festeggiamenti". È quanto scrive in un post sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in occasione della grande parata militare a Pechino per l'80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. "Porgi i miei più cordiali saluti a Vladimir Putin e Kim Jong Un, mentre cospirate contro gli Stati Uniti d'America", ha aggiunto Trump, rivolgendosi direttamente al presidente cinese.
Mostrati alla parata di Pechino missili e caccia
Missili, caccia e altre attrezzature militari cinesi, alcuni dei quali esposti al pubblico per la prima volta, sono stati mostrati nella grande parata che si è tenuta a Pechino in occasione dell'80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Tra queste figuravano armi strategiche terrestri, marittime e aeree, attrezzature avanzate per la guerra di precisione e droni. Aerei da guerra ed elicotteri hanno sorvolato il cielo in formazione. Le truppe hanno sfilato al passo del presidente Xi Jinping, che guida il Partito Comunista e dirige l'esercito in qualità di presidente della Commissione Militare Centrale. Tra il pubblico erano presenti circa venti leader stranieri, tra cui diversi provenienti dal Sud-Est asiatico e alcuni dall'Africa e dall'Asia meridionale. Il presidente indonesiano Prabowo Subianto è arrivato solo poche ore prima della parata, dopo essere stato ritardato dalle proteste nel suo Paese contro i privilegi dei parlamentari. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha fatto un raro viaggio all'estero per partecipare. È stato affiancato dal presidente russo Vladimir Putin e dal presidente dell'Iran, tra gli altri.
Xi alla parata: "Non temiamo la violenza, siamo autosufficienti e forti"
"La nazione cinese è una grande nazione che non teme la violenza ed è autosufficiente e forte". Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping nel suo discorso alla parata militare a Pechino per commemorare l'80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. "In passato, di fronte a una lotta all'ultimo sangue tra giustizia e male, luce e oscurità, progresso e reazione, il popolo cinese si è unito e si è ribellato, lottando per la sopravvivenza nazionale, il rinnovamento nazionale e la giustizia umana", ha aggiunto, come riporta l'agenzia Xinhua.
Stretta di mano tra Putin e Xi chiude la parata
Con una "doppia" stretta di mano tra Xi Jinping e Vladimir Putin si è conclusa la cerimonia per gli ottanta anni dalla vittoria cinese della seconda mondiale in piazza Tienanmen, a Pechino. Il presidente cinese ha salutato anche il leader nordcoreano Kin Jung-on. Poco prima sulla piazza erano sfilati vari armamenti tra cui il nuovo missile balistico intercontinentale DF-61, in grado di trasportare testate nucleari.
Xi: "Il mondo deve scegliere tra la pace e la guerra"
"Il mondo si trova di fronte a una scelta tra la pace e la guerra". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping nel discorso di apertura della parata militare in occasione della cerimonia per gli ottanta anni della vittoria della seconda guerra mondiale. "La Cina è per una forza di pace e di sviluppo. Nessun bullo potrà intimidirci" ha aggiunto. Xi ora sta passando in rassegna le truppe militari sulla sua auto scoperta.
È iniziata la grande parata militare a Pechino in occasione dell'ottantesimo anniversario della vittoria cinese nella seconda guerra mondiale. Oltre al presidente cinese Xi Jinping sono presenti 26 capi di Stato alla cerimonia in piazza Tienanmen.