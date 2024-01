Raisi minaccia Israele: "Il diluvio al Aqsa sarà la vostra fine". E promette vendetta per gli attentati

Per il presidente iraniano Ebrahim Raisi, il collasso di Israele è vicino e inevitabile. In occasione del discorso che ha tenuto per commemorare le 89 vittime dell’attentato di Kerman rivendicato dall’Isis, il leader della Repubblica islamica ha affermato che “ l'operazione diluvio al Aqsa (il nome usato da Hamas per gli attacchi del 7 ottobre, ndr) porterà la fine del regime sionista. I nostri nemici si rendono conto del potere dell'Iran e il mondo intero è al corrente della sua forza e capacità. Le nostre forze decideranno il luogo e il momento in cui agiremo ”.

“ La vittoria della verità e la distruzione della falsità è una promessa divina ”, ha aggiunto il presidente iraniano, sottolineando che la guerra finirà solamente quando lo Stato ebraico sarà distrutto e che la vittoria di Hamas e del cosiddetto “asse della resistenza”, di cui fanno parte anche Hezbollah e Houthi, è inevitabile. Si alza la tensione, dunque, tra il principale finanziatore dei movimenti terroristici in Medio Oriente e il blocco Tel Aviv-Washington, in un momento cruciale per il conflitto che rischia di allargarsi a livello regionale. Il raid israeliano su Beirut, infatti, potrebbe essere visto come solo la prima mossa di un 2024 in cui il fronte nord tra Idf e miliziani del Partito di Dio diventerà ben più caldo, con la possibilità di scontri ad alta intensità che andranno ben oltre il solo scambio di missili e artiglieria visto fino ad ora. Nel Mar Rosso, invece, i continui attacchi dei ribelli yemeniti alle navi mercantili hanno provocato gravi danni alla rete del trasporto mondiale e costretto gli Usa a organizzare l’operazione “Prosperity guardian” e una task force internazionale. Gli ultimi tasselli di questo puzzle esplosivo sono proprio gli attentati di Kerman, che molti nella Repubblica islamica attribuiscono allo Stato ebraico e al suo alleato americano.