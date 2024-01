"Restituire il diritto di voto". Trump fa ricorso per l’esclusione in Colorado

Donald Trump si è rivolto alla Corta Suprema per chiedere l'annullamento della sentenza che gli impedisce di partecipare alle elezioni primarie repubblicane nello Stato del Colorado. Gli avvocato dell'ex presidente hanno depositato un documento in cui si esortano i giudici a revocare rapidamente la sentenza della Corte Suprema del Colorado e a " restituire agli elettori il diritto di votare per il candidato di loro scelta ". I giudici, sostengono gli avvocati del tycoon, non dovrebbero essere autorizzati a impedire agli elettori di votare per il principale candidato repubblicano alla presidenza.

L'esclusione di Trump dalle primarie del Colorado si basa sul fatto che, secondo i giudici, l'ex presidente avrebbe avuto un ruolo nei fatti di Capitol Hill del 2021. Trump, tra le accuse che gli vengono mosse, ha tenuto una manifestazione prima dell'attacco al Campidoglio, dicendo ai suoi sostenitori che " se non lo fai, non avrai più un Paese ". La clausola di esclusione non era mai stata impegnata prima, questa è una prima volta per il sistema democratico statunitense ma su Trump sia il Colorado che il Maine si sono espressi nello stesso modo. Entrambe le sentenze sono ora sospese in attesa dell'esito dell'appello ma non si esclude che nelle prossime settimane anche altri giudici possano esprimersi nello stesso modo, considerando che in tutti gli Stati Uniti gli oppositori di Trump hanno depositato decine di ricorsi per chiederne l'esclusione dalle elezioni primarie.