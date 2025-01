Il saluto, il post cancellato e le polemiche: cos'è successo durante l'intervento di Musk

Elon Musk

È diventato virale un breve video di Elon Musk in cui il Ceo di X esulta dopo l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Musk, che fa parte dell'amministrazione attuale degli Stati Uniti, secondo alcuni utenti si sarebbe esibito nel saluto romano. Nel corso della cerimonia, l'imprenditore ha fatto un breve discorso in cui ha sottolineato che " le elezioni vanno e vengono, alcune sono importanti e alcune non lo sono, ma questa davvero contava e io voglio dire grazie per aver fatto in modo che accadesse ". Durante tutto il rito si è mostrato particolarmente entusiasta di esserci.

Al termine del suo discorso, quindi, si è toccato il cuore con la mano destra e poi quella stessa mano la tesa lateralmente, dando a molti l'impressione che stesse facendo il saluto romano, associato a fascismo e nazismo. " Elon Musk ha appena fatto il saluto romano al discorso di inaugurazione? ", chiede un utente. E poi: " Elon Musk ha fatto un saluto nazista ", " Elon ha appena fato il saluto nazi in tv, ecco a che punto siamo arrivati ". Il video ha iniziato a circolare anche in Italia, dove gli antifascisti militanti hanno ribaltato l'immagine di Musk mettendola a testa in giù, come usano fare quando augurano a qualcuno che non la pensa come loro di finire come Benito Mussolini in piazzale Loreto. Alcuni, però, hanno mostrato qualche dubbio sulla ricostruzione e si mostrano scettici nel sostenere la tesi che Musk abbia fatto il saluto romano: " I romani dell'impero non hanno mai usato quel tipo di saluto. Sono scarsi e anche un po' ignoranti ".

Il video che circola con maggiore insistenza, che è diventato virale, è senza l'audio ma alcuni utenti hanno voluto cercare la versione originale per ascoltare anche le parole di Musk. Da questo video pare che l'imprenditore dica " il mio cuore è con voi " toccandosi il petto e, quindi, allungando la mano verso il pubblico, quasi per consegnarglielo.

Quel gesto, che alcuni hanno scambiato per un saluto nazista, è semplicemente Elon, che è autistico, mentre esprime i suoi sentimenti dicendo 'Voglio darti il mio cuore', ed è esattamente ciò che ha comunicato al microfono

Anche altri utenti hanno fatto una sorta di fact-checking, a partire dal referente italiano di Musk,, che prima ha pubblicato il video e poi l'ha cancellato, commentando: "".