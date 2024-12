Scholz sbotta contro Musk: caos in Germania

Ascolta ora 00:00 00:00

Capodanno al fulmicotone in Germania: mentre il Paese traballa in vista delle elezioni anticipate, il cancelliere Olaf Scholz sbotta contro le interferenze di Elon Musk.

Il fido collaboratore del prossimo presidente Usa Donald Trump, negli scorsi giorni, aveva avuto parole di elogio per Afd, il partito di estrema destra che guadagna sempre più consensi in Germania e che viene continuamente sostenuto a distanza dal magnate di Tesla. Sabato scorso, il quotidiano Welt aveva pubblicato un'intervista in cui Musk annunciava che AfD è "l'ultimo barlume di speranza", mentre ieri aveva ribadito il forte sostegno al partito firmandosi su X con lo pseudonimo di Kekius Maximus, che l'AfD "otterrà una vittoria epica" alle elezioni.

La leadership tedesca però non ci sta e bolla le "interferenze" di Musk come inopportune nella politica della Germania. Il cancelliere e il vicecancelliere Robert Habeck, hanno infatti denunciato le sortite del miliardario, che ora rischiano di infiammare ulteriormente le elezioni legislative. "Voi cittadini decidete l'esito della votazione, non i proprietari dei social network", ha detto il cancelliere nel discorso di Capodanno che sarà trasmesso questa sera, "Non è chi grida più forte a decidere cosa succederà in Germania, ma piuttosto la stragrande maggioranza delle persone oneste e ragionevoli".

Anche il vicecancelliere, ministro dell'Economia e del cambiamento climatico, nel suo messaggio di Capodanno, ha criticato la "logica" e il "sistema" costruiti da Musk. "Musk rafforza coloro che indeboliscono l'Europa. Un'Europa debole è nell'interesse di coloro per i quali la regolamentazione costituisce un limite inappropriato al loro potere", ha detto il candidato verde alla cancelleria.

Musk ha proseguito nel cavalcare ancora la polemica con i vertici politici della Germania, aggravando la virulenza dei suoi attacchi: nei due ultimi interventi, la notte scorsa, sul suo social X, Musk ha definito il presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier "un tiranno", precisando, "antidemocratico".

Quindi, a distanza di un'ora circa, commentando due grafici, uno dei quali dovrebbe rappresentare la crescita di consenso negli anni per l'Afd, contrariamente a quanto accaduto per gli altri partiti, e l'altro testimoniare la crescente insoddisfazione degli elettori di Afd rispetto alla democrazia, basati entrambi su dati relativi al primo quadrimestre del 2024, Musk ha ribadito il concetto della "vittoria monumentale" per Afd.