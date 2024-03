"Pronto a mettere al bando Tik Tok". La decisione di Biden

Il social-network cinese TikTok è un tema caldo in queste ore negli Stati Uniti, non tanto per la viralità dei suoi contenuti o per una nuova challenge, quando per la possibilità, quanto mai concreta, che venga messo al bando. Al Congresso, infatti, è allo studio un disegno di legge che è già stato approvato dalla Commissione con 50 voti favorevoli e zero contrari. Alla sua stesura ha collaborato anche la Casa Bianca, anche se la portavoce Karine Jean-Pierre, giovedì sera, ha affermato che la legislazione “ ha ancora bisogno di un po’ di lavoro ” per arrivare a un punto in cui il presidente Joe Biden la approverebbe. Tuttavia, il presidente Joe Biden ha dichiarato ai giornalisti presenti: " Se lo approvano, lo firmerò ".

Così riporta il Washington Post riferendo quando detto dal presidente, il che sembra un endorsement alla legge in un momento di campagna elettorale. Il provvedimento ora allo studio si muove su un doppio binario, per un duplice approccio, che da una parte chiede a ByteDance Ltd., che ha sede a Pechino, di cedere TikTok e altre applicazioni che controlla entro 180 giorni dall’entrata in vigore del disegno di legge. Questa è la condizione necessaria per evitare che il social cinese che ospita centinaia di milioni di persone venga definitivamente bloccato nel Paese. Dall'altra parte, invece, viene prevista la creazione di un nuovo processo rapido per consentire alle autorità Usa di vietare l’accesso a un’app di proprietà di un avversario straniero se questa rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale.