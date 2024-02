"Il segreto del matrimonio? Buon sesso". Biden (and the City) fa infuriare la moglie

Vantarsi del sesso è il miglior modo per convincere una donna a non tornare mai più letto con te.

Ma se quella donna è tua moglie, allora la mossa è decisamente suicidaria. Il che dimostra in che pantano di panico si muova l’uomo più potente del mondo da quando la Natura sembra avergli suggerito di spostarsi sul fondo della caverna.

«Il segreto per cui il mio matrimonio con Jill dura felicemente da quarantasette anni? Un buon sesso» si è vantato Joe Biden con il suo entourage. L’appagata Jill non ha affatto gradito la caduta di stile machista e ora Biden ha un fronte aperto anche in casa propria. È talmente in affanno che non ne azzecca più una. L’esternazione sul sesso è in realtà un goffo tentativo di sembrare disperatamente giovane e di piacere disperatamente ai giovani. E così, a 81 anni, è andato a disturbare l’intimità con sua moglie (72enne) e ad accendere i riflettori sulla loro camera da letto.

Fantasticando di un argenteo «buon sesso» sul quale forse la moglie è la prima a dissentire.

Va bene tenere testa a Donald Trump, che con ogni probabilità sarà il suo sfidante alle presidenziali, va bene far di tutto per non essere sfrattato dalla Casa Bianca, ma trasformarsi in Samantha Jones di Sex and the city a questo punto della sua vita (4 figli, 7 nipoti, 3 pastori tedeschi) è davvero umiliante. Oltre che inefficacemente insincero. La confessione che Biden avrebbe rivolto ai suoi collaboratori, appare in un libro scritto dalla giornalista del New York Times, nonché corrispondente dalla Casa Bianca, Katie Rogers, dal titolo American Woman - The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden. E nello stesso libro si racconta la reazione davvero imbufalita della first lady. Tra l’altro pare che non sia la prima volta che Biden si lascia andare a considerazioni personali ineleganti. Già nel 2004, quando decise di non candidarsi come presidente commentò che la corsa elettorale gli interessava davvero poco e che avrebbe fatto meglio «a stare a casa a fare l’amore con mia moglie mentre i miei figli dormono». I due, che sono sposati dal 1977, non hanno mai avuto difficoltà a sfoggiare il loro legame di coppia (baci nella sala Ovale, cenette romantiche a base di pesce, passeggiate mano nella mano...) ma quest’ultima uscita del comandante in capo non ha nulla di romantico.

Jill l’ha vissuta come un tradimento della sfera privata e ha pensato di essere ridotta a una mossa strategica per la campagna elettorale.

Non è una cosa sulla quale intenda sorvolare malgrado comprenda bene le difficoltà del marito tra gaffe e inciampi (metaforici ma anche fin troppo reali). Joe ha 81 anni e ormai si vedono tutti. «Buon sesso»... va bene stare accanto a un marito in defaillance ma anche mentire, no.