"Sembra tradotto dal russo". Il giallo sul piano Usa per la pace in Ucraina

La proposta dell'amministrazione Trump per la pace in Ucraina continua a far discutere. La prima reazione di Kiev è stata definirla "assurda e inaccettabile", mentre i leader europei hanno chiesto a gran voce di essere resi parti attive dello sviluppo della bozza del piano per la risoluzione del conflitto. Nelle ultime ore, però, è emerso un dettaglio riguardo al documento ufficiale, destinato a sollevare ulteriori dubbi. Secondo il Guardian, infatti, alcune frasi sarebbero state tradotte dal russo.

Nello specifico, il quotidiano britannico punta il dito contro il terzo dei 28 punti della proposta: "Si prevede che la Russia non invaderà i Paesi vicini e che la Nato non si espanderà ulteriormente". In inglese, la parte iniziale della frase è "It is expected", un costruzione passiva macchinosa non abitualmente utilizzata nella lingua d'Oltremanica. La versione russa - ожидается, traslitterato in ozhidayetsya nell'alfabeto latino - è invece una formula con più senso e di uso familiare. Il Guardian segnala anche altri di quelli che definisce "russismi", come i termini "ambiguità" (неоднозначности) e "sancire" (закрепить), usati con significato più vincolante.

La Casa Bianca ha confermato che Kirill Dmitriev, inviato di Vladimir Putin per i colloqui con gli Usa e influente capo del fondo nazionale della Federazione, ha scritto la proposta assieme a Steve Witkoff, il rappresentante speciale di Donald Trump, durante un incontro a Miami. Inoltre, il quotidiano britannico ha affermato che, sotto il post del giornalista di Axios che per primo ha rivelato l'esistenza del piano di pace, proprio Witkoff ha scritto: "L'ha ricevuta da K". La frase è stata rapidamente rimossa e il Guardian ha teorizzato che essa sarebbe dovuta essere un messaggio privato.

Tutti dettagli, questi, che alimentano le teorie dietro la vera mano che potrebbe celarsi dietro alla proposta rivolta a Kiev dall'amministrazione Usa. Per il momento, non sono arrivate dichiarazioni a riguardo da fonti ufficiali.

E la faccenda è resa ancora più nebulosa dal fatto che il Cremlino ha spiegato di non aver ricevuto alcuna proposta statunitense. Il momento èe potrebbe bastare un solo passo falso per far arenare nuovamente qualunque tentativo di risoluzione del conflitto.