"In ospedale", "No, è in hotel". Giallo su Sergej Lavrov

Articolo in aggiornamento

Sergej Lavrov è stato ricoverato in ospedale poco dopo il suo arrivo a Bali, in Indonesia. Il ministro degli Esteri russo, tra i più attesi nella riunione del G20 che sta per iniziare nell'isola indonesiana, sarebbe stato colto da malore mentre si trovava in aereo.,

A riferirlo all'Associated Press sono stati tre funzionari del governo indonesiano, i quali però non hanno aggiunto altri dettagli in quanto non autorizzati a diffondere notizie sull'accaduto. Probabilmente, è la voce più diffusa tra i corridoi diplomatici, Lavrov sarebbe stato ricoverato per un problema cardiaco.

L'unica cosa certa è che il titolare della diplomazia russa è adesso in un ospedale di Bali. Poco o nulla è trapelato sulle sue condizioni di salute. Né il governo di Jakarta e né quello di Mosca hanno al momento commentato la notizia.