Iran, si spoglia e sale su un'auto della polizia: cosa sappiamo del video virale

Un nuovo episodio di proteste femminili sconvolge l'Iran, ricordando il recente caso della giovane universitaria spogliatasi dopo un alterco con la polizia morale.

Ora la protesta di una donna iraniana scuote nuovamente la polizia. Un giovane donna si è completamente spogliata davanti alle forze di sicurezza, salendo su un veicolo della polizia in segno di protesta. Un filmato mostra le forze di sicurezza armate che cercano di impedire agli astanti e alle auto di radunarsi sulla scena. Non sono stati rilasciati dettagli ufficiali sul motivo, il luogo o la data di questo atto, ma alcuni utenti sostengono che sia avvenuto a Mashhad.

Il video che circola sui social media mostra la donna nuda su un veicolo della polizia, infrangendo platealmente le restrizioni in materia di abbigliamento della Repubblica islamica. L'ora e il luogo esatti del filmato non sono chiari, ma gli utenti dei social media affermano che è stato registrato nella città "santa" nelle ultime due settimane.

Il nuovo video sta circolando tre mesi dopo un incidente simile avvenuto all'Università Islamica Azad di Teheran, dove una studentessa iraniana si è spogliata fino alla biancheria intima per protestare dopo essere stata aggredita dalle forze di sicurezza. Durante l'arresto della studentessa, Ahoo Daryaei è stata sottoposta a gravi aggressioni fisiche, tra cui il colpo della testa contro una portiera dell'auto, che ha causato una forte emorragia. "Si dice che siano state viste macchie di sangue della studentessa sugli pneumatici dell'auto", ha osservato il rapporto.

Molti utenti hanno espresso dubbi sul fatto che la donna potesse soffrire di una malattia mentale, mentre altri l'hanno interpretata come una protesta. "Questo è l'ultimo stadio di follia per le donne in Iran, quando sono impotenti", ha detto un utente. Un altro ha commentato: "Spero che stia bene e che non le abbiano fatto del male".

Il mese scorso, un altro video che mostrava una donna arrabbiata che affrontava un religioso in un aeroporto in Iran era diventato virale. La donna, che non è stata identificata, non indossava l'nonostante le leggi iraniane ne prevedano l'obbligo.