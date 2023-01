L'ambasciatore iraniano non stringe la mano alla Regina di Spagna

Nella reglione islamica sono vietati i contatti fisici tra uomini e donne che non abbiano un legame di parentela. E così, quando i reali di Spagna hanno ricevuto il corpo diplomatico a Palazzo Reale, l'ambasciatore della Repubblica islamica dell'Iran a Madrid, Hassan Ghashghavi, si è avvicinato al Re e alla Regina, stringendo la mano del Re Filippo, ma non quella della Regina Letizia. La stessa Regina, peraltro, non ha teso la mano verso l'ambasciatore, nel probabile tentativo di evitare ogni tipo di imbarazzo. La scena, tuttavia, non è affatto sfuggita ai presenti e alle telecamere presenti, ed è stata immortalata da un video diventato presto virale sul web. I reali di Spagna, accompagnati dal Primo ministro Pedro Sanchez, stavano partecipando alla cerimonia di ricevimento riservata al corpo diplomatico accreditato.

L'ambasciatore non stringe la mano della Regina: ecco perché

In Iran, in particolare, a seguito della Rivoluzione islamica del 1979 che ha portato al potere gli ayatollah, non è consentito stringere la mano in pubblico ad individui di sesso opposto che non fanno parte della cerchia familiare. Nella cultura iraniana, in generale, uomini e donne generalmente non si stringono la mano a meno che la donna non allunghi prima la mano e l'uomo sia disposto a ricambiare il gesto. L'esperta di linguaggio del corpo Judi James, parlando con l'Express per spiegare cosa è successo e se si è trattato o meno di un "affronto" da parte dell'ambasciatore nei confronti della Regina, ha affermato: " Ci sono regole di etichetta culturale, che fanno sembrare questo meno un affronto pubblico e più probabilmente un'adesione alla norma iraniana ". Ciò significa, spiega l'esperta, che " l'opzione più sicura era quella scelta dalla Regina ".

Scoppia la polemica