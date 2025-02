"Voglio essere un pacificatore". La foto da "Ultima Cena" di Trump con i predicatori

Donald Trump e la composizione da "Ultima cena" nello scatto social

Ancora un ordine esecutivo firmato da Donald Trump, che per la prima volta ha istituito presso la Casa Bianca un Ufficio della Fede. A guidarlo è stata chiamata Paula White, un personaggio dalla storia controversa, nota per essere una telepredicatrice, pastore della cosiddetta teologia della prosperità. Da anni, White è il consulente spirituale del presidente degli Stati Uniti e non è ancora chiaro quali saranno ora i suoi incarichi alla Casa Bianca. Da anni, Trump accusa i suoi avversari politici di violare la libertà religiosa e perseguitare i cristiani e probabilmente questo ufficio si inserisce in un progetto più grande del presidente, che ha anche annunciato l'istituzione un gruppo di lavoro incaricato di " eliminare i pregiudizi anti cristiani " , guidato dal procuratore generale Pam Bondi.

Per sancire solennemente l'istituzione dell'Ufficio della Fede è stata scattata una foto nello Studio ovale della Casa Bianca, in cui Trump si è fatto ritrarre al centro, seduto alla sua scrivania circondato da pastori di varie congregazioni. Qualcuno, a fronte delle pose assunte dai presenti, ha paragonato l'immagine a una sorta di rievocazione del dipinto dell'Ultima cena di Leonardo. Oltre a Paula White, in prima linea alla sua sinistra, si possono tra gli altri riconoscere anche Travis Johnson e Brad Knight: il primo è un pastore promotore dei diritti dei bambini, il secondo insegna in alcuni corsi sulla fede ed è marito di Rachel Joy, presente anche lei in foto, che è nello staff di Paula White.

O ancora, alle spalle di Trump è riconoscibile il pastore Guillermo Maldonado, così come si possono vedere Jonathan Cain, marito di White ma anche tastierista del gruppo dei Journey. In quel gruppo eterogeneo è stato individuato anche Kid Rock, famosissimo cantautore americano da 35milioni di dischi venduti. " Come dice la Bibbia, 'Beati gli operatori di pace'. E a tal fine, spero che la mia più grande eredità, quando tutto sarà finito, sarà quella di un pacificatore e unificatore ", ha scritto il presidente Trump condividendo l'immagine su X con il profilo della Casa Bianca. Il presidente Trump ha basato la sua campagna elettorale in gran parte sulle evocazioni della fede.

volontà di Dio

cambiato la vita

La stessa sopravvivenza all'attentato di questo inverno, secondo il presidente, è stato merito della "". E quell'esperienza, ha dichiarato in più occasioni, gli ha "".