Fa una domanda sul caso Epstein e scatena l'ira di Trump: "Zitta, piggy"

Prosegue senza sosta il dibattito su Jeffrey Epstein, nuovo episodio con protagonista Donald Trump. Nelle ultime ore il presidente americano è finito al centro delle polemiche per aver insultato una giornalista a bordo dell’Air Force One. L’episodio risale a venerdì, quando il tycoon stava tornando alla sua residenza di Mar-a-Lago. Durante il consueto botta e risposta, il capo della Casa Bianca si è rivolto così a una giornalista di Bloomberg: "Quiet, quiet piggy". Ossia: "Zitta, stai zitta cicciona".

Ma andiamo per gradi. Nel corso del punto stampa a bordo del volo, l’inviata Catherine Lucey di Bloomberg ha provato a porre una domanda sul caso di Epstein. Entrando nel dettaglio, gli ha chiesto perché non volesse pubblicare i documenti sul finanziere pedofilo. Ma la reazione di Trump è stata tutt’altro che cordiale: prima l’ha guardata e le ha puntato il dito contro, per poi rincarare la dose con la definizione riportata poco sopra.

Non è tutto. La Lucey ha provato a incalzare il presidente americano con una domanda sull’intervista di Tucker Carlson al nazionalista Nick Fuentes. La replica è stata fulminante: “Mi fai finire? Sei di Bloomberg, giusto? Sei la peggiore, non so nemmeno perché ti tengano”. E, ancora, Trump ha continuato ad attaccare la giornalista sulla pista d'atterraggio dicendo che "Bloomberg dovrebbe licenziarla".

Già in passato Trump era stato travolto dalle polemiche per aver attaccato qualcuno con il termine "piggy”.

Nel 2016, nel corso della campagna presidenziale, l'ex Miss Universo Alicia Machado – vincitrice del titolo a 19 anni quando Trump era comproprietario dell'organizzazione – affermò che il presidente aveva minacciato di toglierle il titolo dopo che era "ingrassata".