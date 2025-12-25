Stoccata natalizia di Trump: "Buon Natale anche alla feccia della sinistra radicale"

"Buon Natale a tutti, compresa la feccia della sinistra radicale che sta facendo tutto il possibile per distruggere il nostro Paese, ma sta fallendo miseramente". Lo ha scritto, riferendosi all'opposizione democratica, il presidente americano Donald Trump in un post su Truth, nel quale ha sottolineato come gli Stati Uniti siano "di nuovo rispettati, forse come mai prima d'ora".

Il messaggio polemico è arrivato subito dopo che Trump aveva partecipato alla tradizionale chiamata della vigilia di Natale con i bambini americani tramite il NORAD (North American Aerospace Defense Command). In vacanza nella sua residenza di Mar-a-Lago in Florida, il presidente e la first lady Melania Trump hanno dialogato con i più piccoli sui regali attesi, promettendo di non far infiltrare nel Paese un "cattivo Babbo Natale" e scherzando persino sul fatto che ricevere carbone nella calza potrebbe non essere poi così male.

"Vogliamo assicurarci che Babbo Natale sia buono. Babbo Natale è una persona molto buona", ha detto Trump parlando con bambini di 4 e 10 anni in Oklahoma. "Vogliamo essere sicuri che non si infiltri, che non faccia entrare nel nostro Paese un cattivo Babbo Natale". Non ha però fornito ulteriori spiegazioni.

Durante le chiamate, Trump si è mostrato di ottimo umore. Ha persino affermato a un certo punto che "potrebbe farlo tutto il giorno", ma probabilmente avrebbe dovuto tornare a questioni più urgenti. Quando una bambina di 8 anni della Carolina del Nord ha chiesto se Babbo Natale si sarebbe arrabbiato se nessuno gli avesse lasciato i biscotti, Trump ha risposto che non pensava, "ma credo che sarebbe molto deluso". "Sapete, Babbo Natale tende a essere un po' rubicondo. Sapete cosa significa rubicondo? Un po' in carne", ha scherzato Trump. "Penso che Babbo Natale apprezzerebbe qualche biscotto".

Il presidente e la first lady, seduti fianco a fianco, hanno risposto a circa una dozzina di chiamate. A un certo punto, mentre Melania era al telefono e Trump aspettava di essere collegato, ha notato quanto poca attenzione gli stesse prestando: "Lei riesce a concentrarsi totalmente, senza ascoltarmi".

Interrogato da una bambina di 8 anni in Kansas su cosa volesse ricevere da Babbo Natale, la risposta è stata "Ehm, non carbone". "Intendi carbone pulito e bello?" ha replicato Trump, evocando uno dei suoi slogan preferiti della campagna elettorale quando prometteva di rilanciare la produzione nazionale di carbone. "Dovevo farlo, mi dispiace", ha aggiunto il presidente ridendo e facendo persino girare la first lady, impegnata in un'altra chiamata, verso di lui con un sorriso. "Il carbone è pulito e bello. Per favore, ricordatelo a tutti i costi", ha detto Trump. "Ma tu non vuoi carbone pulito e bello, vero?" "No", ha risposto la bambina, dicendo che avrebbe preferito una bambola Barbie, vestiti e caramelle.

Non è la prima volta che Trump segna il Natale con critiche ai suoi nemici politici.

Nel 2024 aveva postato "Buon Natale ai pazzi della sinistra radicale", mentre durante il suo primo mandato, la mattina presto del 24 dicembre 2017, aveva preso di mira un alto funzionario dell'FBI che riteneva prevenuto nei suoi confronti, oltre ai media.