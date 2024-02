Stoltenberg serra i ranghi: "Guerra decennale con la Russia, l'Europa si riarmi"

L’Occidente non cerca il conflitto con la Russia ma dobbiamo comunque “ prepararci ad un confronto che potrebbe durare decenni ”. L’intervista concessa dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al quotidiano tedesco Welt Am Sonntag è stata appena pubblicata ma ha già suscitato grande clamore per i toni adoperati degni di una chiamata alle armi. Il massimo rappresentante dell’Alleanza atlantica ha infatti esortato in particolare i leader del Vecchio continente ad incrementare la produzione bellica in uno dei momenti più delicati per l’Europa dalla fine della Guerra fredda e a pochi giorni dal secondo anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina.

Stoltenberg ritiene che il corrente livello di produzione di armamenti sia adatto ad un tempo di pace e quindi sia inadeguato all’attuale deteriorata situazione geopolitica e ad un possibile conflitto su larga scala. È probabile che non sia casuale per il segretario generale la scelta di farsi intervistare da un giornale di uno dei Paesi, la Germania, che a seguito dell’aggressione di Mosca a Kiev ha impresso una delle svolte più clamorose alla propria politica estera e di difesa.

Secondo quanto dichiarato da Stoltenberg per garantire la pace in Europa non basterà soltanto rafforzare l’arsenale militare dei Paesi dell’Alleanza ma anche impedire a Vladimir Putin di vincere in Ucraina. Se la Russia dovessero prevalere, afferma cupo il segretario generale, “ non ci sarà alcuna garanzia che l’aggressione russa non si diffonda ad altre nazioni ”. L’ex premier norvegese evidenzia inoltre che " la deterrenza funziona solo se è credibile " e per questo è necessario “ ripristinare ed espandere più velocemente la nostra base industriale in modo da aumentare le forniture agli ucraini e ricostituire le nostre scorte ”.

L'appello del segretario generale è giustificato dalle difficoltà incontrate sul campo dall’esercito di Volodymyr Zelensky che ha appena sostituito il comandante delle forze armate e deve fare i conti con un calo del sostegno tra gli alleati. Stati Uniti in primis alle prese con la rivolta trumpiana al Congresso che sta bloccando l'approvazione di nuovi aiuti militari a Kiev. L’intervista al quotidiano tedesco poi sembra riflettere in parte l’allarme lanciato a gennaio da Rob Bauer, ufficiale olandese e presidente del Comitato militare dell’Alleanza, per il quale le ostilità con la Federazione russa potrebbero scoppiare nei prossimi vent’anni.