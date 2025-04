La stretta della Germania sui migranti: "Stop ai programmi di accoglienza Onu"

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuova stretta sui migranti dalla Germania, che ha annunciato l’interruzione di ogni programma di accoglienza di rifugiati delle Nazioni Unite. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa tedesca Dpa, che ha citato fonti del ministero dell’Interno e dell’Unhcr. Secondo quanto riferito, saranno ammessi in via eccezionale solo i casi in cui la procedura è già in fase avanzata.

La decisione è legata alle trattative in corso tra Cdu, Csu ed Spd per formare una coalizione di governo. Nel loro documento esplorativo, le tre formazioni si erano impegnate a porre fine, per quanto possibile, ai programmi di accoglienza volontaria federale e di non avviarne di nuovi. Il Paese aveva promesso all’agenzia per i rifugiati dell’Onu e alla Commissione Ue, che sostiene finanziariamente le ammissioni, un totale di 13.100 posti tra il 2024 e il 2025.

Secondo i dati dell’Unchr, fino ad ora sono entrate nella Repubblica federale 5.061 persone, tra le quali anche rifugiati siriani provenienti dalla Turchia su cui Ankara e Bruxelles avevano raggiunto un accordo nel 2016. Un altro programma simile era destinato a coloro che sono fuggiti dall’Afghanistan dopo la presa di potere dei talebani e il ritiro delle forze della coalizione internazionale.

L’accordo riguardo a questa decisione segna un passo in avanti nei colloqui per la formazione di un nuovo governo, che hanno subito un’ulteriore accelerazione a causa dei dazi imposti dal presidente americano Donald Trump. “Dovrebbe accadere rapidamente, deve essere positivo”, ha commentato il politico della Cdu Jens Spahn. “Gli ultimi metri sono i più faticosi, ma sono certa che lo sforzo ne varrà la pena”, ha aggiunto la rappresentante dell’Spd e presidente del Saarland Anke Rehlinger.

La questione migranti è stato un argomento particolarmente sentito durante l’ultima campagna elettorale per il rinnovo del Bundestag, a seguito del crollo della cosiddetta “coalizione semaforo” guidata dall’ex cancelliere Olaf Scholz. In particolare, il partito di estrema destra Afd ne ha fatto il suo cavallo di battaglia, arrivando ad ottenere il risultato storico del 20,8% delle preferenze.

Il clima era stato ulteriormente esacerbato da una serie dicompiuti proprio da immigrati, a seguito dei quali già il governo della Spd aveva preso una serie di misure per chiudere i confini e limitare gli arrivi.