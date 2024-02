Taylor Swift congiurata anti-Trump. "Al Superbowl per far vincere Biden"

La Nfl sta tramando per far vincere il Super Bowl ai Kansas City Chiefs di Travis Kelce, per consentire alla sua fidanzata superstar Taylor Swift di raggiungere la massima popolarità ed esposizione mediatica e poi lanciare il suo endorsement per Joe Biden. E' l'ultima teoria cospirazionista rilanciata dagli esponenti e dai media più vicini all'ultra destra 'Maga', il movimento trumpiano.

Un misto di Calciopoli, QAnon e tutto quanto fa complotto. "Mi chiedo chi vincerà il Super Bowl il mese prossimo. E mi chiedo se questo autunno ci sarà un importante endorsement presidenziale da parte di una coppia artificialmente sostenuta culturalmente", ha scritto sui social media Vivek Ramswamy, il miliardario ex candidato alla nomination Gop, ora sostenitore di Trump, dopo la vittoria dei Chiefs nella semifinale di domenica. "Esattamente", è stato il commento di Elon Musk, nel ritwittare un altro post simile di Ramaswamy. Secondo Alison Steinberg di One America News, il vero "manovratore" di Swift sarebbe l'odiato George Soros. Jesse Watters di Fox News ha addirittura scomodato l'Unità operazioni psicologiche del Pentagono, che avrebbe "trasformato Taylor Swift in un'arma". Ovviamente, non c'è nulla di vero. La squadra di Kansas City è forte di suo: ha partecipato a tre delle ultime cinque finali, vincendone due. Ma il fatto stesso che si parli di 'campionato truccato' è il sintomo di quanto il dibattito politico sia ormai polarizzato e di quanto grande e temuta sia l'influenza di Taylor Swift. E' lei, la 'Fidanzata d'America', oltre un miliardo di dollari incassati col suo ultimo tour e 279 milioni di follower su Instagram, l'unica in grado di spostare veramente gli equilibri a favore dell'uno o dell'altro candidato. Non potendo sperare in un suo endorsement, viste le sue passate prese di posizione progressiste e anti Trump - nel 2020 scrisse su Twitter, 'a novembre ti cacceremo' i sostenitori del tycoon cercano almeno di evitare l'appoggio di Swift a Biden.

Finora, con l'esplodere della sua popolarità, la cantante si è tenuta alla larga dalla politica, per quanto da sinistra si cerchi di tirarla per la giacchetta. Secondo il New York Times, il Team Biden starebbe "attivamente cercando" l'endorsement di Swift per rilanciare l'immagine - " dell'81enne presidente, soprattutto tra i giovani. In un sondaggio Newsweek, il 18% dei 1.500 intervistati ha risposto di essere disposto a votare per un candidato appoggiato dalla cantante. Abbastanza per spostare gli equilibri del voto di novembre.Nel frattempo, Trump evita di intervenire direttamente nella questione. Il tycoon è in attesa della sentenza del processo per frode commerciale, che potrebbe costargli una multa da 370 milioni di dollari e l'estromissione dalla piazza finanziaria di New York. La decisione del giudice Arthur Engoron è attesa in queste ore.