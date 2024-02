Trump attacca il principe Harry: "Non lo proteggerei. Ha tradito la regina"

Il “sogno americano” di Harry e Meghan, la tormentata coppia che dal 2020 ha scelto di percorrere un sentiero ben distinto da quello del resto dei Windsor, potrebbe presto trasformarsi in un incubo. Lo scrive il Daily Telegraph che riporta le ultime dichiarazioni di Donald Trump, il candidato repubblicano in pectore il quale, salvo colpi di scena sempre possibili, cercherà di strappare la Casa Bianca a Joe Biden il prossimo 5 novembre. Tra processi e primarie di partito, l'ex presidente ha trovato il tempo di entrare in una delicata questione che ha spaccato la royal family riservando parole durissime nei confronti del figlio di re Carlo III.

“ Non lo proteggerei. Ha tradito la regina (Elisabetta). È imperdonabile ”, ha sentenziato The Donald riferendosi al duca di Sussex nel corso del Conservative Political Action Conference svoltosi pochi giorni fa nella capitale americana. Il tycoon ha quindi chiarito che, se dipendesse da lui, Harry – ormai da tempo residente con la moglie e i figli in una mega villa a Montecito in California - sarebbe “ da solo ”.

Trump non ha poi perso occasione di tirare in ballo Biden e di attaccarlo per essersi mostrato “ troppo gentile ” con il principe “ dopo quello che ha fatto ”. Come spiega il quotidiano britannico tra i più vicini a Buckingham Palace, in questo passaggio il miliardario alluderebbe al ruolo giocato dall’amministrazione democratica durante il trasferimento della coppia negli Usa, oggi al centro di una disputa legale.

L’Heritage Foundation, un think tank conservatore, ha infatti interpellato un giudice federale di Washington affermando che Harry non può essere entrato legalmente negli Stati Uniti avendo ammesso l'assunzione di droghe illegali nel suo libro, Spare. Gli uomini del centro studi sostengono che “ gli americani meritano di sapere se il principe ha mentito sui documenti per il visto, oppure se abbia avuto un trattamento preferenziale ”. Il giudice Carl J. Nichols si esprimerà sulla vicenda nelle prossime settimane.

Tra il miliardario e i Sussex è comunque risaputo che non scorra buon sangue. Nel 2016, già prima di incontrare il principe Harry, Meghan Markle aveva dichiarato che la prospettiva di una vittoria di Trump contro Hillary Clinton le faceva venire voglia di rimanere in Canada. Più di recente l’ex presidente ha chiarito di non essere un fan dell’ex attrice e ha precisato che non pagherebbe per garantire la sicurezza della coppia. I duchi, attraverso un loro rappresentante, hanno prontamente risposto di non avere alcuna intenzione di addebitare tali spese al governo americano.

Secondo le opinioni citate dal Daily Telegraph, se Trump dovesse tornare alla Casa Bianca Harry potrebbe trovarsi costretto a trasferirsi in Canada o addirittura a tornare nel Regno Unito. In quel caso, infatti, pur non revocando il visto del principe, l’ex star di The Apprentice potrebbe esercitare pressioni sugli uffici governativi al fine di riesaminare la sua pratica con esiti del tutto imprevedibili. L’unico lato positivo dello scontro con Trump, scrive il quotidiano, è che i duchi di Sussex potrebbero finalmente ottenere un’influenza negli States che sinora hanno faticato a raggiungere.