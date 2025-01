Trump: "I palestinesi vivrebbero meglio in un posto non violento"

Ascolta ora 00:00 00:00

Torna a parlare di Medio Oriente Donald Trump, soffermandosi sul trasferimento dei residenti di Gaza in Giordania ed Egitto. Come riporta Times of Israel ha detto che i palestinesi vivrebbero meglio in un luogo non associato alla violenza: "Vorrei che andassero in un’area dove possano vivere senza sconvolgimenti, né rivoluzioni, né violenza", ha spiegato ai giornalisti a bordo dell'Air Force One.

"Quando guardi la Striscia di Gaza, un inferno da così tanti anni... Ci sono state varie civiltà su quella striscia - ha osservato il presidente -. Non è iniziato ora. È iniziato migliaia di anni fa e c’è sempre stata violenza associata a questo. Potresti far vivere le persone in aree che sono molto più sicure e forse molto migliori e forse molto più comode".

Ma questa opzione vuol dire abbandonare l'idea di "due popoli, due Stati"? Quando gliel'hanno chiesto Trump non ha risposto direttamente, sottolineando che discuterà la questione con il primo ministro Benyamin Netanyahu quando questi andrà Washington. L'incontro, ha reso noto, verrà fissato molto presto.

Pressioni su Egitto e Giordania

Il piano di Trump è quello di sfollare 1,5 milioni di palestinesi dalla Striscia all'Egitto e alla Giordania.

Ne ha già parlato al presidente giordano re Abdallah II di Giordania e all'egiziano Abdel Fattah al-Sisi. L'Egitto ha già messo le mani avanti, dicendo di non essere d'accordo, ma Trump è convinto di poter far ricredere al Sisi: ''Vorrei che ne prendesse un po', noi lo aiuteremo molto. È dura, ma penso possa farcela''.