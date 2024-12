Il ritorno di Trump in Europa: "Il mondo sta impazzendo"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Sembra che il mondo stia impazzendo in questo momento e ne parleremo". Poche parole ma concrete quelle proferite da Donald Trump nell'incontro con Emmanuel Macron. Il riferimento è ovviamente alle varie crisi in corso, dall'Ucraina al Medio Oriente, che scuotono lo scacchiere internazionale. Il presidente eletto degli Stati Uniti è arrivato a Parigi per partecipare alla cerimonia della riapertura della cattedrale Notre Dame, prevista in serata, e ha colto l'occasione per incontrare il presidente francese. Poi, sempre all'Eliseo, un trilaterale durato 30 minuti con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: strette di mano e volti distesi, ma nessuna dichiarazione.

Trump è stato ricevuto al palazzo presidenziale dalla Guardia Repubblicana in quella che è la sua prima visita all'estero dalla sua elezione. Il vertice all'Eliseo è stato definito molto caloroso: i due leader si sono stretti la mano sui gradini, si sono abbracciati e hanno sorriso diverse volte nel cortile del palazzo presidenziale. Un summit molto atteso per riallacciare il rapporto tra i due capi di stato che era stato spesso teso durante il primo mandato del repubblicano alla Casa Bianca. Il tycoon ha lodato le "relazioni eccellenti" con l'omologo transalpino, che dal canto suo ha detto che è "un grande onore" ospitare il presidente eletto americano alla cerimonia di riapertura di Notre Dame.

Poco prima dell'arrivo in Francia, Trump ha pubblicato un lungo post sul social Truth e si è soffermato sulla situazione in Siria. "È un caos, ma non è nostra amica, e gli Stati Uniti non devono avere niente a che fare, questa non è la nostra battaglia, non facciamoci coinvolgere" l'indicazione del repubblicano. Trump ha inoltre rimarcato che la Russia "non è in grado di fermare questa marcia attraverso la Siria, Paese che ha protetto per anni", a causa del suo impegno in Ucraina dove "ha perso 600mila soldati".

Non è mancato un riferimento a Barack Obama , reo di non essere stato in grado di fermare lo scoppio della guerra civile, e ad Assad: "Una sua uscita di scena potrebbe essere la cosa migliore per i russi, non c'è mai stato molto beneficio per la Russia in Siria, a parte far apparire Obama molto stupido".