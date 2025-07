"Trump pronto ad appoggiare nuovi attacchi israeliani contro l'Iran"

Israele si prepara alla possibilità di una nuova azione militare contro l'Iran qualora il regime degli ayatollah dovesse tentare di riavviare il suo programma nucleare già preso di mira a giugno dai massicci attacchi israeliani e americani. A scriverlo è Axios che nelle scorse settimane ha pubblicato una serie di indiscrezioni dimostratesi poi fondate. La testata giornalistica cita due fonti a conoscenza della questione, le quali precisano che Tel Aviv sarebbe convinta che l'amministrazione Usa guidata da Donald Trump darebbe in tal caso il via libera ai nuovi attacchi.

Il dossier nucleare iraniano sarà al centro della missione in corso a Washington del premier dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu, la terza dall'inizio del secondo mandato del tycoon. Dall'incontro "Bibi" si aspetta di raggiungere un'intesa col presidente americano sui futuri negoziati previsti tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica e sugli scenari che giustificherebbero la ripresa dei raid aerei contro obiettivi iraniani.

Il governo Netanyahu sarebbe in piena sintonia con la Casa Bianca. Un'impressione che sarebbe stata riportata da Ron Dermer, il principale consigliere del primo ministro israeliano, di ritorno da una recente visita a Washington. Stando a quanto riportato da Axios, Dermer avrebbe confidato durante briefing riservati che Trump appoggerebbe " in determinate circostanze " nuovi possibili attacchi di Israele. Il consigliere ha incontrato la scorsa settimana il vice presidente J.D. Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato speciale del tycoon Steve Witkoff.

Tra gli scenari che potrebbero condurre ad una ripresa delle ostilità ci sarebbero l'eventuale tentativo da parte di Teheran di rimuovere l'uranio arricchio dagli impianti di Fordow, Natanz e Isfahan o la ricostruzione del programma nucleare e, in particolare, degli impianti di arricchimento del regime teocratico. Funzionari Usa e israeliani sostengono che, nonostante gli ingenti danni al materiale e alle infrastrutture nucleari iraniane, proprio nei tre siti colpiti da missili e bombe bunker buster americane sarebbe ancora custodito l'uranio arricchito dalla Repubblica Islamica. La possibilità di un ritorno allo stato di guerra è stata ventilata da Trump che, dalla fine del cosiddetto conflitto dei 12 giorni, ha dichiarato in un paio di circostanze che Washingon potrebbe attaccare nuovamente l'Iran se non dovesse interrompere l'arricchimento dell'uranio.

Intanto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi nel corso di un incontro con il suo omologo russo Sergey Lavrov avvenuto ieri a margine di una riunione dei membri dei Brics in Brasile ha affermato che l'Iran si difenderà sempre con forza e che il suo Paese " renderà responsabili gli aggressori ". Teheran, ha aggiunto il massimo rappresentante della politica estera del regime, " esorta il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e tutti i Paesi a compiere il proprio dovere nel salvaguardare la pace e la sicurezza internazionale ".

Durante un'intervista con il giornalista americano Tucker Carlson, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che Israele ha tentato di assassinarlo.

Sì, ci hanno provato, ma hanno fallito

", ha detto il leader dell'Iran aggiungendo che Tel Aviv ha bombardato una zona in cui si stava svolgendo una riunione a cui lui stesso stava presenziando. Pezeshkian ha precisato che gli Stati Uniti non sarebbero stati coinvolti nel tentato omicidio.