Trump sbeffeggia Macron in un comizio con l'accento francese

Un incontenibile Donald Trump sbeffeggia persino il presidente francese Emmanuel Macron in un comizio, con tanto di accento francese. Durante il recente evento elettorale svoltosi nei giorni scorsi in Iowa, a "Sioux Center", l'ex presidente Usa ha preso in giro Macron imitandone l'accento, ridicolizzando i negoziati tra Stati Uniti e Francia sulle tasse ai ricavi delle società Big Tech che Parigi voleva introdurre. Trump ha fatto riferimento a una conversazione avuta nel 2020 con Macron in merito alla proposta di Parigi di introdurre una tassazione del 25% per colpire i giganti tecnologici statunitensi che operano in Messico. Il candidato repubblicano ha ricordato di aver minacciato Macron di imporre una tariffa del 100% sulle importazioni di vino e champagne francesi se la proposta di Parigi fosse entrata in vigore. Non si tratta, tuttavia, della prima volta che l'ex presidente racconta l'aneddoto nel quale avrebbe annichilito Macron con una telefonata: è un episodio che viene infatti raccontato in quasi tutti i comizi recenti del magnate.

"C'était trop facile"#Trump parle de l'incapable #Macron en négociation : on comprend pourquoi l'Elysée n'a pas fait trop de bruit sur cette question de taxes... et pourquoi la France s'efface peu à peu internationalement !

Trump contro Nikki Haley

Trump sta raccogliendo consensi in Iowa per il caucus repubblicano del 15 gennaio, dove è di gran lunga il favorito: nello stato, secondo i sondaggi, sarebbe inoltre 10 punti percentuali in vantaggio sullo sfidante Joe Biden. Lo dimostra l'affetto delle centinaia di sostenitori, anche provenienti dagli stati vicini all'Iowa, che hanno atteso ore a temperature gelide prima di entrare nella sala eventi di Sioux Center, dove il tycoon ha tenuto il suo comizio. Durante il suo discorso, Trump ha preso di mira Nikki Haley, la candidata repubblicana in grande crescita nei sondaggi: sebbene Haley sia in svantaggio sul magnate di oltre 30 punti in Iowa, è molto più vicina nel New Hampshire, seconda tappa della corsa repubblicana: " Nikki Haley è stata al soldo dei donatori dell'establishment delle frontiere aperte per tutta la sua carriera ", ha detto Trump.

" È una globalista ". " Donald Trump probabilmente non ricorda che Nikki Haley ha approvato nel 2011 una delle leggi contro l'immigrazione clandestina più dure del Paese, perché era ancora un liberale di New York ", ha replicato il direttore della comunicazione della campagna dell'ex ambasciatrice Onu, Nachama Soloveichik. L'ex presidente Usa si riferiva agli importanti donatori che nelle ultime settimane hanno deciso di sostenere Haley per impedire a Trump di riconquistare la Casa Bianca: tra questi Reid Hoffman, co-fondatore di LinkedIn e importante donatore democratico, il quale ha dichiarato di aver fatto una donazione a un super Pac a sostegno di Haley perché la battaglia per le primarie repubblicane rappresenta una delle due opportunità per impedire a Trump di vincere.

