Trump silura l'amico miliardario di Musk: ecco cosa ha scoperto

"Dopo un'attenta valutazione delle precedenti collaborazioni, ritiro la candidatura di Jared Isaacman alla guida della Nasa. A breve annuncerò un nuovo candidato che sarà in linea con la missione e metterà l'America al primo posto nello spazio. Grazie per l'attenzione dedicata a questa questione!". Annuncio a sorpresa del presidente statunitense, Donald Trump, che sul suo soaicle Truth ha confermato le indiscrezioni di stampa sul siluramento dell'uomo d'affari e astronauta 42enne, considerato vicino a Elon Musk.

Secondo il New York Times, a spingere Trump a tornare sui suoi passi sulla scelta di Isaacman - che era già stato confermato in commissione e avrebbero dovuto la prossima settimana affrontare il voto di ratifica in aula al Senato - sarebbe stato il fatto di aver appreso che il miliardario nelle passate elezioni ha finanziato diversi esponenti democratici, tra i quali Mark Kelly, l'ex astronauta diventato senatore dell'Arizona e nel 2024 tra i papabili per il ruolo di candidato alla vice presidenza con Kamala Harris.

Secondo le fonti del giornale newyorkese, il presidente si è detto sorpreso del fatto che non gli fossero state

comunicate in precedenza quelle che nel post definisce "le passate associazioni" del candidato a guidare l'agenzia spaziale Usa. Isaacman comunque aveva donato 2 milioni di dollari al comitato di Trump per l'inaugurazione.