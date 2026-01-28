Trump: "Il sindaco di Minneapolis scherza col fuoco"

L'amministratore delegato di Apple si dice "addolorato per gli eventi di Minneapolis" e chiede una "de-escalation". Dopo giorni di silenzio che gli hanno attirato molte critiche, Tim Cook interviene su quanto accaduto a Minneapolis e riferisce di averne parlato privatamente con il presidente Donald Trump. "Ho condiviso il mio punto di vista e ho apprezzato la sua apertura e il suo impegno su temi che interessano a tutti noi", ha detto Cook, secondo quanto riportato dai media americani. "Credo che l'America sia più forte quando onoriamo i nostri ideali, quando trattiamo tutti con rispetto e dignità indipendentemente da dove provengono".