Trump in tackle: "I magnati di Internet mi baciano il c..."

Donald Trump torna a infiammare il dibattito. Il presidente degli Stati Uniti nel corso di un discorso davanti agli studenti dell’Università dell’Alabama è stato a dir poco tranchant nei confronti dei magnati di internet. “Se volete arrivare lontano”, ha affermato rivolgendosi ai giovani della platea, “dovete rompere il sistema”. Poi, a titolo di esempio, ha citato i suoi successi, in particolare il cambio di atteggiamento dei magnati di internet, che ora “gli stanno baciando il culo”.

"Se guardate queste persone su internet, ne conosco molte. Elon (Musk, ndr) è fantastico, ma ora li conosco tutti. Mi odiavano durante il mio primo mandato, e ora mi leccano il culo. È impressionante, davvero. Anche se ora va molto meglio" le parole di Trump, che negli scorsi giorni è stato al centro di uno scontro frontale con le Big Tech - in particolare con Amazon, prima della telefonata distensiva con Jeff Bezos – per la decisione di mostrare i costi dei dazi ai consumatori americani, specificandoli nel prezzo esposto.

Le parole di Trump non sono passate inosservate e ricalcano le dichiarazioni pronunciate lo scorso 8 aprile, nel corso della cena di gala del National Republican Congressional Committee. In quell’occasione il tycoon aveva usato la formula per vantarsi dell’effetto dei dazi: “I Paesi mi chiamano e mi baciano il sedere. Fanno di tutto per firmare un accordo”.

Nel corso del suo intervento all’università dell’Alabama, Trump si è anche soffermato sui valori conservatori e non ha lesinato stoccate all’università di Harvard. “Crediamo nella libertà e nella famiglia. In Dio e nella patria.

Celebriamo la nostra Costituzione, veneriamo la nostra Bibbia e rendiamo omaggio alla nostra bandiera” le parole del capo della Casa Bianca, che ha inoltre posto l’accento su una delle sue principali battaglie: “Agli uomini non dovrebbe essere consentito di competere nelle competizioni femminili”.