Trump tira dirtto: altri dazi su acciaio e alluminio al 50%: così sfida giustizia (e mercati)

Gli Usa imporranno il 50% di dazi sull'acciaio importato, raddoppiando le tariffe attuali: lo ha annunciato Donald Trump parlando nella fabbrica principale della Us Steel a Pittsburgh. "È per me un grande onore aumentare i dazi su acciaio e alluminio dal 25% al 50%, a partire da mercoledì 4 giugno. Le nostre industrie siderurgiche e dell'alluminio stanno riprendendosi come mai prima. Questa sarà un'altra grande notizia per i nostri meravigliosi lavoratori dell'acciaio e dell'alluminio. Rendiamo l'America di nuovo grande!": lo scrive su Truth Donald Trump dopo l'annuncio alla Us Steel, aggiungendo che il raddoppio di dazi riguarderà anche l'alluminio e scatterà dal 4 giugno.

Il nuovo affondo tariffario arriva in un momento molto delicato per l'amministrazione Trump. Sono, infatti, giorni convulsi sul fronte dei dazi, in particolare sul piano legale.

In settimana la Court of International Trade aveva bloccato quasi tutti i dazi imposti dalla Casa Bianca, in particolare quelli varati durante il "giorno della liberazione", poi, però, un tribunale federale d'appello aveva congelato la decisione della corte lasciandoli in vigore fino a completo pronunciamento. L'introduzione di nuove tariffe su acciaio e alluminio con ogni probabilità andranno ad aumentare ancora la tensione giudiziaria sul tycoon, tensione che con ogni probabilità finirà davanti alla Corte Suprema.