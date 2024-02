Ucraina, corte Onu dà ragione alla Russia: "Non è Stato terrorista"

L'Aja respinge l'accusa di "Stato terrorista" mossa da Kiev contro Mosca per il sostegno ai ribelli filorussi del Donbass. La Corte internazionale di giustizia (Cig) ha stabilito che la Russia ha violato i trattati internazionali antiterrorismo e antidiscriminazione razziale, ma ha respinto la maggior parte delle accuse mosse dall'Ucraina. La sentenza, di 117 pagine, contiene decisioni su sette questioni relative alla causa intentata da Kiev nel 2017, secondo cui Mosca avrebbe finanziato i separatisti filorussi nelle regioni di Luhansk e Donetsk e nella penisola di Crimea. I giudici hanno rifiutato di pronunciarsi in merito alle accuse avanzate da Kiev secondo cui Mosca è responsabile dell’abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines sull’Ucraina orientale nel 2014, a seguito del quale morirono tutti i 298 passeggeri e l'equipaggio, affermando che le violazioni di finanziamento del terrorismo si applicano solo al sostegno monetario e finanziario, non alla fornitura di armi o all'addestramento come sostenuto dall'Ucraina. Kiev, infatti, aveva sostenuto che la controparte aveva fornito il sistema missilistico che ha abbattuto l'aereo.

Niente risarcimenti per Kiev

Su una cosa, tuttavia, il tribunale internazionale dell'Aja ha dato ragione all'Ucraina: ha infatti stabilito che la Russia non ha messo sotto indagine le persone che avrebbero violato parti della Convenzione contro il finanziamento del terrorismo. Il collegio di 16 giudici ha infatti ordinato al Cremlino di indagare su qualsiasi accusa plausibile di finanziamento del terrorismo, ma ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata da Kiev. La Corte internazionale di giustizia si è inoltre espressa sull'annessione della Crimea da parte di Mosca nel 2014 stabilendo che la Russia ha violato la Convenzione sulla discriminazione razziale per il modo in cui ha implementato il suo sistema educativo di fatto sospendendo i programmi di studio in lingua ucraina. In Crimea, Kiev aveva accusato Mosca di aver cercato di di cancellare la cultura dell'etnia tatara e degli ucraini. Il tribunale ha respinto tutte le richieste relative ai tatari, ma ha ritenuto che Mosca non abbia fatto abbastanza per sostenere l'istruzione in lingua ucraina.

"Mosca ha violato diritto internazionale