Ucraina, il punto sui colloqui di Abu Dhabi: ucraini e russi si parlano

Secondo il sito Axios Kushner, Witkoff e altri membri della delegazione Usa ad Abu Dhabi si sono spostati tra le diverse stanze in cui si tenevano le riunioni del gruppo di lavoro russo-ucraino. "Si è discusso di tutto. Nessuno, da entrambe le parti, si è sentito in imbarazzo durante le discussioni. Non abbiamo escluso alcun argomento e non abbiamo dovuto insistere su nessuno. Abbiamo visto molto rispetto nella sala perché stavano davvero cercando una soluzione", ha affermato un funzionario americano. Al termine del secondo giorno di trattative, i tre team si sono riuniti per un pranzo comune. "C'è stato un momento in cui tutti sembravano quasi amici. Ho sentito speranza", ha detto il funzionario americano. "Tutto è andato come ci aspettavamo. Siamo soddisfatti di dove siamo ora", ha detto un secondo funzionario americano.