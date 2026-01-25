Ucraina, il punto sui colloqui di Abu Dhabi: ucraini e russi si parlano

Ieri ad Abu Dhabi si sono svolti non solo negoziati trilaterali Ucraina-Stati Uniti-Russia, ma anche negoziati bilaterali tra Ucraina e Federazione Russa senza la partecipazione della parte americana. Una svolta sicuramente importante. A sottolinearlo è la Ukrainska Pravda.I funzionari ucraini hanno riferito alla testata che i mediatori americani hanno tenuto incontri congiunti con i negoziatori russi e ucraini e che russi e ucraini si sono incontrati direttamente senza la presenza degli americani nella stanza. Al termine del secondo giorno di trattative i tre team si sono riuniti per un pranzo comune.
Russia: distrutto sito di lancio droni a Cernihiv
Un sito di lancio e diversi punti di schieramento di droni d’attacco delle Forze Armate ucraine sarebbero stati distrutti nella regione di Cernihiv, nel nord dell’Ucraina, da dove venivano condotti attacchi contro il territorio russo. Lo hanno riferito alle agenzie di stampa russe fonti delle forze di sicurezza, citate dalla Tass.
Incontri diretti tra russi e ucraini
Secondo il sito Axios Kushner, Witkoff e altri membri della delegazione Usa ad Abu Dhabi si sono spostati tra le diverse stanze in cui si tenevano le riunioni del gruppo di lavoro russo-ucraino. "Si è discusso di tutto. Nessuno, da entrambe le parti, si è sentito in imbarazzo durante le discussioni. Non abbiamo escluso alcun argomento e non abbiamo dovuto insistere su nessuno. Abbiamo visto molto rispetto nella sala perché stavano davvero cercando una soluzione", ha affermato un funzionario americano. Al termine del secondo giorno di trattative, i tre team si sono riuniti per un pranzo comune. "C'è stato un momento in cui tutti sembravano quasi amici. Ho sentito speranza", ha detto il funzionario americano. "Tutto è andato come ci aspettavamo. Siamo soddisfatti di dove siamo ora", ha detto un secondo funzionario americano.
Witkoff: "Colloqui positivi, si prosegue la prossima settimana"
"Venerdì e sabato gli Stati Uniti hanno coordinato un incontro trilaterale con Ucraina e Russia, gentilmente ospitato dagli Emirati Arabi Uniti. I colloqui sono stati molto costruttivi e si è pianificato di proseguire i colloqui la prossima settimana ad Abu Dhabi". Lo scrive su X l'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff, aggiungendo che "il presidente Trump e tutta la sua squadra sono impegnati a portare la pace in questa guerra".