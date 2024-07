"Sono in corsa e vincerò di nuovo". Biden non cede al pressing

Ascolta ora 00:00 00:00

Il re-start di Joe Biden sembra voler partire dal Wisconsin, dove il tour della campagna elettorale del presidente fa tappa a otto giorni esatti dal disastro sulla Cnn. Biden assicura ai suoi sostenitori che non intende abbandonare la corsa per la Casa Bianca e che vincerà nuovamente le elezioni. "Sono in corsa" e "vincerò di nuovo", ha detto il presidente parlando in una scuola media di Madison, in Wisconsin. Il presidente Usa ha nuovamente ammesso che il dibattito della scorsa settimana con Donald Trump "non è stata la mia migliore performance". Ma, ha insistito, ho già "battuto Donald Trump" e "lo batterò di nuovo".

Un presidente energico e combattivo ha arringato con un discorso di un quarto d'ora i suoi sostenitori nel Wisconsin, attaccando il suo rivale come "criminale già condannato", "il più grande bugiardo" e "una minaccia per la democrazia" in America. Dopo che per mesi non ha mai citato in pubblico i suoi problemi giudiziari, questa volta Biden ne ha parlato direttamente, ricordando le condanne e anche la sentenza della Corte suprema sull'immunità dell'ex presidente, che lo rende "un re al di sopra della legge".

"Avrete probabilmente sentito che abbiamo avuto un piccolo dibattito la scorsa settimana. Non posso dire che sia stata la mia prestazione migliore, ma non lascerò che un dibattito di 90 minuti cancelli tre anni e mezzo di lavoro", ha detto riferendosi al 27 giugno scorso.