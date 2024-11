Trump mette Musk al dipartimento per l'efficienza governativa: "Come progetto Manhattan"

Ascolta ora 00:00 00:00

Donald Trump ha scelto la squadra che si insedierà con lui il prossimo gennaio alla Casa Bianca, partendo da Elon Musk, che fin dal principio era stato annunciato come Consigliere in caso di vittoria. Il tycoon ha mantenuto la promessa e al patron di Tesla è stato affidato il Dipartimento per l'efficienza del governo, istituito ad hoc per lui. Musk condividerà l'incarico con Vivek Ramaswamy e i due, ha annunciato Trump, " apriranno la strada alla mia amministrazione per smantellare la burocrazia governativa, tagliare i regolamenti in eccesso, tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali ".

Il tycoon ha annunciato anche Mike Waltz incaricato come consigliere per la Sicurezza nazionale. Suoi social Truth, il tycoon ha spiegato che l'uomo " è il primo membro delle forze speciali a essere stato eletto al Congresso, e in passato ha lavorato alla Casa Bianca e al Pentagono ".

Ha formato una squadra con un orientamento molto definito il tycoon, formata da personaggi dalla marcata caratterizzazione ma, soprattutto, che in passato hanno espresso posizioni che hanno fatto molto discutere l'opinione pubblica per la loro ruvidità.

Articolo in aggiornamento