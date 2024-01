Usa, Senato approva legge che evita lo shutdown fino a marzo

Un'altra boccata di ossigeno. Dopo il Senato, è arrivato il via libera anche dalla Camera del Congresso Usa alla legge-ponte che scongiura lo shutdown dei conti federali. La legge ora passerà alla Casa Bianca per la firma del presidente Joe Biden. La legge, approvata con 77 voti a favore e 18 contrari, evita un parziale blocco dei servizi federali, un giorno prima della scadenza del termine. La spesa prevista è di oltre 1600 miliardi di dollari.

La cosiddetta "continuing resolution" rinvia al 1° marzo la scadenza dei fondi per i dipartimenti di Agricotura, Trasporti, Alloggi e Sviluppo urbano, Energia e per la Food and Drug Administration. Al contempo, viene spostata al 2 marzo la scadenza dei fondi per tutti gli altri dipartimenti, compresi Difesa, Lavoro e Istruzione.

Nonostante la dura opposizione dell’ala destra del Gop alla Camera, sia i Repubblicani che i Democratici sono ottimisti sulla possibilità che il provvedimento consenta di qui a marzo di negoziare leggi per il finanziamento complessivo del governo, in grado di essere approvate dalla Camera a maggioranza Gop e del Senato a maggioranza democratica.