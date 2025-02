Chi è Dan Bongino, il podcaster scelto da Trump come numero due dell'Fbi

Ascolta ora 00:00 00:00

“Un uomo con un amore ed una passione incredibile per il nostro Paese”: così Donald Trump ha descritto Dan Bongino, nominato nuovo vicedirettore dell'Fbi. Ex conduttore di Fox News ora podcaster ultra conservatore, il cinquantenne sarà il numero due di Kash Patel ed è noto per le sue critiche all’agenzia, tanto da invocare a più riprese licenziamenti di massa. La sua nomina è “una grande notizia per le forze dell’ordine e per la giustizia americana” ha spiegato il capo della Casa Bianca in un post su Truth: “Grazie a lui, l'equità, la giustizia, la legge e l'ordine saranno riportati in America, e rapidamente”. La scelta di Dan Bongino rompe la tradizione di lunga data di dare l’incarico ad agenti di carriera del bureau federale.

Agente della polizia di New York negli anni Novanta, Dan Bongino vanta un passato nel Secret Service, per il quale s’è occupato della sicurezza degli ex presidenti Barack Obama e George Bush. Candidatosi diverse volte – senza successo – al Congresso, il cinquantenne ha fatto il suo esordio su Fox News più di dieci anni fa, mentre dal 2021 al 2023 ha condotto lo show del sabato sera. La carriera da commentatore di destra radicale è stata particolarmente fortunata, come testimoniato dal lancio del suo sito, di uno show radiofonico e di un podcast (“The Dan Bongino Show”).

Dan Bongino è diventato rapidamente una delle personalità di rilievo del movimento Make America Great Again e, come anticipato, è noto per le sue posizioni critiche sull’Fbi. Dal suo show, ha accusato l’agenzia di aver mentito quando ha annunciato di non aver identificato la persona che avrebbe piazzato ordigni esplosivi di fronte alle sedi del partito repubblicano e democratico poco prima dell'assalto del 6 gennaio.

Più in là nel tempo, l’opinionista aveva denunciato "l'abominio del dipartimento di Giustizia e dell'Fbi" riguardo all'indagine sulle carte segrete di Trump che portò alla perquisizione di Mar a Lago nel 2022, invocando il licenziamento immediato "dai vertici agli agenti" di chi ha partecipato all’investigazione.

Secondo NBC News, diversi membri della comunità dell'intelligence hanno espresso preoccupazione per la mancanza di esperienza e per il supporto di Dan Bongino alle teorie cospirative.