Usa-Ucraina, a rischio l'accordo sulle terre rare: "Emersi ostacoli dell'ultimo minuto"

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora incerto il destino dell’accordo sulle terre rare tra Ucraina e Stati Uniti, che fino a poche ore fa sembrava sul punto di essere ultimato. Secondo quanto riportato dal Financial Times, “ostacoli dell’ultimo minuto” sono emersi a seguito di una disputa nata dopo la maratona negoziale della notte scorsa e hanno messo in dubbio la finalizzazione dell’intesa.

L’accordo che i due Paesi dovrebbero firmare, visionato dal giornale britannico, prevede che Usa e Ucraina cerchino di “cercare di creare le condizioni necessarie per aumentare gli investimenti nel settore minerario, energetico e nelle tecnologie correlate in Ucraina”, attraverso lo sviluppo delle risorse naturali di Kiev e la creazione di un fondo di investimento congiunto. Le parti avevano raggiunto un’intesa di massima dopo che il Paese invaso dalla Russia aveva ottenuto un’importante concessione da Washington, ovvero che solo i futuri aiuti militari sarebbero stati considerati come contributo degli Stati Uniti all’accordo.

Secondo quanto riferito da tre funzionari ucraini, la vicepremier di Kiev Yulia Svyrydenko è volata a Washington per firmare il documento con il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent. Pare che i problemi fossero sorti proprio mentre l’aereo di Svyrydenko stava volando verso la capitale Usa e il team statunitense le ha fatto sapere che avrebbe dovuto essere “pronta a firmare tutti gli accordi o tornare a casa”.

Stando a quanto dichiarato dai funzionari di Kiev, gli americani vogliono che il governo ucraino firmi sia l’accordo quadro che un accordo dettagliato sul fondo, e i negoziati non si sono conclusi perché, secondo una persona informata delle valutazioni degli Stati Uniti, l’Ucraina ha cercato di rivedere i termini concordati. L’intesa, comunque, potrebbe essere firmata se Kiev dovesse ritirare le sue richieste.

Dal canto suo, il governo del Paese est-europeo ha affermato che non può firmare entrambi i documenti, perché l’accordo sul fondo deve essere ratificato prima dal parlamento. "Oggi siamo pronti a firmare l'accordo quadro", ha dichiarato un funzionario ucraino, aggiungendo però che le probabilità di successo sono di poco superiori al "50-50". E il premier di Kiev Denys Shmyhal ha dichiarato alla televisione nazionale di sperare che l’intesa venga firmato entro le prossime 24 ore.

Sebbene l'accordo quadro non offra esplicitamente garanzie di sicurezza statunitensi per l'Ucraina, si evidenzia "un ampio allineamento strategico a lungo termine e una dimostrazione tangibile del sostegno degli Stati Uniti d'America alla sicurezza, alla prosperità, alla ricostruzione e all'integrazione dell'Ucraina nel contesto economico globale".