Washington "scarica" Gaza all'Europa. "Mandate i vostri soldati o resterà l'Idf"

La Casa Bianca ha parlato di una «pianificazione silenziosa, dietro le quinte» della Fase Due del piano di pace per Gaza e ha spiegato che gli annunci arriveranno «al momento opportuno». Ma a fornire una significativa indiscrezione sul prossimo e decisivo passo per un futuro senza guerra nella Striscia - al momento martoriata dalla tempesta Byron e da inondazioni che hanno provocato 12 morti, fra cui tre bambini uccisi dal freddo - è il sito d'informazione Axios, generalmente ben informato sulle mosse dell'Amministrazione americana. Dopo aver riferito che Italia e Germania avrebbero ricevuto la proposta di entrare nel Board of Peace che gestirà il dopoguerra, Axios ha anche svelato l'avvertimento partito da Washington e destinato al Vecchio continente. Funzionari Usa hanno avvisato diplomatici europei che se i loro Paesi non invieranno militari nella Striscia o non sosterranno i Paesi che lo faranno, l'esercito israeliano (Idf) non si ritirerà da Gaza.

Come a dire che bisogna affrettarsi e impegnarsi in prima linea per creare la Forza di Stabilizzazione internazionale pronta a entrare in azione nella Fase due, che prevede il disarmo di Hamas. Un messaggio chiaro, che suona come un ultimatum: l'Europa si impegni per prima (linea simile a quella sull'Ucraina).