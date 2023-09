La Germania contro Xi Jinping: "È un dittatore". E la Cina richiama l'ambasciatore

Si infiamma lo scontro diplomatico tra Cina e Germania. Lunedì 18 settembre, la portavoce del ministro degli Esteri di Pechino Mao Ning ha duramente condannato le parole della tedesca Annalena Baerbock, colpevole di aver definito “ un dittatore ” il presidente Xi Jinping: “ La Cina è fortemente insoddisfatta e si oppone fermamente alle osservazioni della parte tedesca, che sono estremamente assurde, una grave violazione della dignità politica della Cina e un'aperta provocazione politica ”.

La scintilla che ha fatto scoppiare questa disputa risale alla settimana precedente. Il ministro degli Esteri tedesco, nel corso di un’intervista rilasciata a Fox News in cui ha rimarcato il sostengo del suo Pese all’Ucraina, ha speso le sue cartucce per attaccare la presidenza cinese: “S e Putin avesse vinto questa guerra, che segnale sarebbe stato per gli altri dittatori in tutto il mondo, come per esempio Xi Jinping? ”.

Annalena Baerbock non è nuova a questo tipo di esternazioni, che sembrano ignorare il fatto che il gigante asiatico sia il principale partner commerciale del suo Paese. Da quando è entrata a far parte del governo di Olaf Scholz, ha deciso di imprimere una forte spinta anti-cinese alla politica della Germania, soprattutto dopo l’inizio della guerra tra Russia e Ucraina. Nel luglio del 2023, ha comunicato la decisione di Berlino di premere sulle compagnie tedesche affinché riducano la loro dipendenza da Pechino. “ Il nostro Paese ha dovuto imparare in modo brutale, soprattutto per quanto riguarda l’aggressione russa, che le dipendenze unilaterali ci rendono vulnerabili e suscettibili ”, ha affermato il ministro degli Esteri tedesco. “ Dobbiamo quindi proteggere la nostra resilienza, la nostra sicurezza e ridurre le dipendenze che ci minacciano nel nostro desiderio di pace e libertà ”. In precedenza, Baerbock ha criticato la Cina anche per le loro numerose violazioni dei diritti umani e ha espresso preoccupazione per possibili azioni ostili di Pechino nei confronti di Taiwan.