Zelensky: "Senza aiuti perderemo”. Ma i Repubblicani gelano Kiev sulle armi

Dopo aver preso parte all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Volodymyr Zelensky si è recato a Washington, per una serie di incontri con i vertici della gerarchia istituzionale e militare degli Stati Uniti. È la seconda visita del presidente ucraino nella capitale americana dall’inizio dell’invasione russa.

Su Telegram, Zelensky ha scritto: “ Oggi ci sono importanti negoziati a Washington. La difesa aerea per l'Ucraina è tra le questioni principali. Più difesa aerea, più sostegno ai soldati ucraini che sono in prima linea ”. Il presidente ha incontrato una delegazione bipartisan della Camera e del Senato, a cui ha ricordato che “ senza nuove armi, perderemo la guerra ”. Successivamente, si è recato al Pentagono, per un incontro con il segretario alla Difesa Lloyd Austin. L’ultima tappa sarà la Casa bianca, per un bilaterale con Joe Biden. John Kirby, il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, ha fatto sapere che il presidente americano chiederà a Zelensky “ un punto della situazione sul campo e parlerà di esigenze specifiche in campo di armi ”, oltre a ribadire il suo sostengo incondizionato al Paese in guerra e a confermare la richiesta al Congresso per lo stanziamento di altri 24 miliardi di dollari in aiuti.

L’atmosfera che ha circondato l’arrivo del leader di Kiev, però, è ben diversa dal sostengo unanime manifestato nel 2022. Un gruppo di 23 deputati e sei senatori repubblicani, infatti, ha inviato una lettera alla Casa Bianca chiedendo di fermare l’invio di aiuti in Ucraina, sollevando dubbi sull’utilizzo dei fondi stanziati per il Paese in guerra e sui progressi nella controffensiva. “ Il popolo americano si merita di sapere dove sono andati i loro soldi. Come sta andando la controffensiva? Gli ucraini sono più vicini alla vittoria di quanto lo fossero 6 mesi fa? Qual è la nostra strategia e qual è l'exit plan del presidente? Che cosa l'amministrazione definisce come vittoria? ”. Secondo questi conservatori, continuare ad accogliere le richieste di Kiev senza porsi queste domande sarebbe “ un'assurda rinuncia alla responsabilità del Congresso e per questo noi ci opponiamo ad altre spese per la guerra ”.