"Di 94mila sbarcati, solo 38 in Francia". Meloni contro i ricollocamenti

Nelle repliche alla Camera, Giorgia Meloni è tornata sul tema dei migranti, già al centro delle sue comunicazioni durante la mattinata. Il presidente del Consiglio ha ricordato che " su 94mila sbarcati " in Italia nel 2022, " i migranti ricollocati sono 38 in Francia e 57 in Germania ". Numeri oggettivamente risibili, che dovrebbero essere la leva per spingere l'Italia a spalancare i suoi porti. Giorgia Meloni ha sottolineato che meno di 100 collocamenti di 94mila arrivi in un anno vorrebbero essere la risposta europea " in cambio che l'Italia sia unico porto di sbarco in Europa ".

Una risposta inaccettabile per l'Italia, che deve tornare a essere considerata al pari degli altri Paesi dell'Unione. " Credo che in Europa debbano valere gli stessi diritti e doveri di tutti, ritengo che la soluzione che può mettere tutti d'accordo è fermare le partenze e difendere i confini europei ", ha aggiunto Giorgia Meloni. Ed è proprio a fronte delle pretese che arrivano dalla Germania, ma soprattutto dalla Francia, che Giorgia Meloni si è rivolta all'opposizione, facendo notare le stranezze di quanto accaduto alcune settimane fa: " Colleghi della sinistra, non vi ha colpito la reazione francese di fronte alla prima nave Ong che sbarcava migranti in Francia, non vi è sembrata strana? L'Italia è tenuta a fare quello che gli altri non sono disposti a fare ".

Un atteggiamento che non può e non dev'essere più sopportato, perché, a prescindere dal tema dei migranti, " in Europa devono valere gli stessi diritti e doveri per tutti ". Si tratta, ha sottolineato Meloni, " di riconoscere che tutti quanti devono essere messi nelle stesse condizioni ". Ed è proprio davanti a queste considerazioni, che Giorgia Meloni ha sottolineato come il trattato di Dublino non sia la risposta a un problema che è cambiato nel corso degli anni. Per questo motivo, ha spiegato il premier, i ricollocamenti " li considero non una soluzione, per varie ragioni, innanzi tutto per banale carattere matematico, tutti sappiamo che il decreto di Dublino non riguarda i migranti economici, e chi può ottenere la protezione speciale, riguarda meno del 30% di chi è sbarcato da noi ".