"Aspides sarà vitale". Crosetto lancia l'allarme: "Aumenteranno gli attacchi degli Houthi"

Gli Houthi hanno dato seguito alle loro minacce e messo fuori uso quattro cavi di comunicazione sottomarini tra l’Arabia Saudita e il Gibuti. Un’escalation significativa, questa, secondo il ministro della Difesa Guido Crosetto. “ Non si tratta più solo della sicurezza dei trasporti navali, ma della sicurezza tout court ”, ha dichiarato, affermando che la missione europea Aspides nel Mar Rosso sarà “vitale” nei prossimi mesi.

“ L'italia da anni, attraverso le missioni internazionali, ha assunto una rilevanza nel panorama internazionale. Se ne sono aggiunte due, una nella striscia di Gaza a carattere soprattutto umanitario ( missione Levante, ndr ) e l'altra per la sicurezza nel Mar Rosso ”, ha commentato il titolare del dicastero a margine della cerimonia per il cambio alla guida dello Stato maggiore dell’esercito. Situazioni complesse, grazie alle quali le forze armate italiane hanno potuto dimostrare il loro ruolo “ a difesa degli interessi del Paese ”. Secondo Crosetto, Aspides e Levante sono la prova dell’impegno a tutto campo dell’Italia nel mutevole scenario internazionale. " Purtroppo la sicurezza della nazione non si garantisce solo rimanendo all’interno dei confini, ma ormai la multilateralità, i rapporti e le alleanze che servono per preservare la pace e la sicurezza nel mondo sono fondamentali ”, ha aggiunto il ministro.