Bolletta da 30mila euro a carico del Comune: il salatissimo conto di Anne Hidalgo dopo il viaggio a Thaiti

Anne Hidalgo, sindaco di Parigi

È caos in Francia sul sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, dopo la rivelazione da parte della testata Le Canard Enchaîné di una bolletta telefonica da 30mila euro addebitata al Comune dopo il viaggio nella Polinesia francese dello scorso anno. Una fattura non prevista ma frutto di una negligenza tecnica, conseguente al mancato adeguamento del piano tariffario dell'operatore telefonico del singolo per la trasferta nei territori oltre oceano in vista delle Olimpiadi.

Facendo un passo indietro, il sindaco di Parigi a ottobre 2023 è volata a Tahiti, ufficialmente per prendere visione delle location che, quest'anno, hanno ospitato alcune delle competizioni olimpiche, in particolare quelle di surf. Da 16 a 23 ottobre, quindi, Hidalgo ha trascorso giornate di lavoro tra la Nuova Caledonia e Thaiti, portandosi al seguito ben cinque assistenti. L'obiettivo dichiarato era quello di approfondire le relazioni culturali con i territori d'oltremare, oltre che effettuare personalmente i sopralluoghi. Tuttavia, questi ultimi non sono nemmeno stati effettuati nella spiaggia di Teahupo'o a Thaiti, in quanto non c'è stato abbastanza tempo per il sindaco. Per ragioni tecniche, infatti, la visita programmata era stata posticipata di un giorno e Hidalgo non ha potuto prendervi parte in quanto aveva un aereo in partenza. Non per tornare a Parigi ma per raggiungere la figlia sull'isola di Raiatea, a 45 minuti da Thaiti, per una visita privata lunga 15 giorni.

Questa parte del viaggio non era nell'agenda di impegni del sindaco ma non solo, Hidalgo pubblicò dalla Polinesia dei contenuti come se fosse rientrata a Parigi ma in realtà, si trovava a Nouméa, in Nuova Caledonia. Tra spese di trasporto, alloggio e ristorazione per Anne Hidalgo e i suoi cinque collaboratori il viaggio è costato alla comunità parigina circa 90mila euro, ai quali si aggiungono i 30mila euro di spese telefoniche. Proprio per quest'ultima fattura è stata presentata da parte di un'associazione anticorruzione ua denuncia per appropriazione indebita di fondi pubblici, che ha portato la procura di Parigi ad aprire per atto dovuto un fascicolo di indagine.

Le prime perquisizioni sono state effettuate lo scorso marzo 2024. Dal Comune, nonostante le forti polemiche sull'elevatissima bolletta per le comunicazioni telefoniche del sindaco, non hanno ancora fornito una spiegazione adeguata alle domande dei cittadini.