"Bullo e gorilla". Lerner contro Trump: ecco cosa ha detto dalla Gruber

Insulti sul piano personale, offese gravissime e critiche che nulla hanno a che fare con un normale dibattito democratico. Con il presidente Donald Trump, secondo la sinistra mediatica nostrana, vale tutto. I limiti che giustamente applicano a loro stessi per l’inquilino della Casa Bianca non hanno valore. E così, interpellato nel merito dei dazi imposti da Trump da Lilli Gruber, la penna del Fatto Quotidiano, Gad Lerner, si è scagliato contro il numero uno degli Usa senza mezze misure.

L’atteggiamento di Donald Trump, che prima mette i dazi e poi li ha bloccati temporaneamente per 90 giorni, secondo Lerner è da “bullo e gorilla”. Nessun errore di battitura. Durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo, il programma di approfondimento politico condotto da Lilli Gruber su La7, la penna rossa del giornale diretto da Marco Travaglio è arrivato a definire Trump come un “bullo” e, come se non bastasse, come un “gorilla”. "In tre mesi ha gettato scompiglio e insicurezza, non ha portato a casa né la pace né guadagni per gli americani, sta rivelando la debolezza strutturale degli Stati Uniti", ha aggiunto.

Che poi sentenzia sulle scelte economiche della Casa Bianca: "Tra ieri pomeriggio e quest'oggi Trump ha lanciato un messaggio al mondo assolutamente inequivocabile. L'America è più debole, vulnerabile. Tant'è vero che la simultaneità tra quel tentativo di rassicurare con la riunione del governo in diretta e il crollo della borsa di Wall Street è qualcosa di simbolico". Un "dietrofront", secondo Lerner, "così clamoroso" da essere "paragonabile soltanto al ferragosto del 2021 con la fuga ingloriosa da Kabul, sottoscritta dal povero Biden che gli era subentrato ma provocato dalla trattativa con i talebani fatta dallo stesso Trump".

Da qui la replica aspra al governo guidato da:"Chi aveva puntato molto su Trump tra i leader politici e tra gli opinionisti sta cominciando a ricredersi e prima o poi dovrà riconoscere di aver preso una cantonata".