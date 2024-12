Carter, Clinton: “Ha lavorato per un mondo migliore”

Ascolta ora 00:00 00:00

" Mio padre era un eroe, non solo per me ma per tutti coloro che credono nella pace, nei diritti umani e nell'amore disinteressato ". Con queste parole Chip Carter, il figlio dell'ex presidente Jimmy Carter morto oggi a 100 anni, ha parlato del padre, che anche dopo il suo mandato alla Casa Bianca ha continuato a servire gli Stati Uniti con la sua fondazione, per perseguire la pace. Nel messaggio di cordoglio ufficiale diffuso dall'ex presidente Bill Clinton a nome anche di sua moglie Hillary, segretario di Stato, si legge che Carter " ha lavorato senza requie per un mondo migliore e più equo ".

Nella nota si legge ancora: " Hillary e io piangiamo la scomparsa del presidente Jimmy Carter e rendiamo grazie per la sua lunga e bella vita. Guidato dalla sua fede, il presidente Carter ha vissuto per servire gli altri, fino alla fine ". L'ex presidente racconta un aneddoto del passato: " Hillary e io incontrammo il presidente Carter nel 1975 ed eravamo fieri sostenitori della prima ora della sua campagna presidenziale. Sarò sempre fiero di aver insignito lui e Rosalynn della Medal of Honor nel 1999 e di aver lavorato con lui dopo che aveva lasciato la presidenza "

Anche il presidente eletto Donald Trump ha rilasciato una nota in onore del suo predecessore: " Ho appena saputo della notizia della scomparsa del presidente Jimmy Carter. Quelli di noi che hanno avuto la fortuna di essere stati presidenti sanno che questo è un club molto esclusivo e solo noi possiamo comprendere l'enorme responsabilità di guidare la più grande nazione della storia ". Le sfide che Carter, prosegue Trump nella sua nota, " ha dovuto affrontare come Presidente sono arrivate in un momento cruciale per il nostro Paese e lui ha fatto tutto ciò che era in suo potere per migliorare la vita di tutti gli americani. Per questo, tutti noi gli dobbiamo un debito di gratitudine ".

Melania e io pensiamo calorosamente alla famiglia Carter e ai loro cari in questo momento difficile. Invitiamo tutti a tenerli nei loro cuori e nelle loro preghiere

In conclusione, il presidente eletto chiosa, "".